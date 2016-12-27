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Новости

28.12.2016 13:27

Девочка, которая всё-таки пошла на ёлку: как помочь семье

История, рассказанная вчера в эфире программы «Губерния», получила большой резонанс. Напомним, третьеклассница Надя не могла пойти на ёлку, поскольку её мама не имела возможности сдать 250 рублей. Ольга - вдова, растит двоих детей одна. Работает водителем троллейбуса. Живут более чем скромно.

После выхода репортажа многие зрители решили откликнуться и оказать семье посильную помощь.

Общественная организация «Мы» пригласила Надю в Дом национальностей на благотворительный праздник и сегодня девочка там тоже получит подарок.

Телекомпания «Барс» также готова помочь, в том числе — выступить посредником и доставить семье в канун Нового года всё, что будет собрано.

Ольга готова принять вещи и обувь для дочки Нади (9 лет). Продукты, вещи и другие подарки можно приносить в телекомпанию по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8, 2 этаж

Деньги можно переводить на карту Сбербанка:

5469 1700 1327 3341

Получатель Дарья Николаевна Ф.


ВНИМАНИЕ: сбор заканчивается в пятницу 30.12 в 12:00

В это время вся сумма будет снята с карты и доставлена Ольге.




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Комментарии (17)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 28.12.2016 15:10
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							Отправил вам немного денег. Пожалуйста, купите на них детям подарок. Пусть в новом году будет так, что ваши дети ни в чем не будут нуждаться, а вам сил и терпения справиться с трудностями! Вместе возможно все!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Какую помощь оказывать такой семье, у нее сыну 19 лет, работать пойти не желает?есть много семей, которым действительно нужна помощь, у которых дети инвалиды или имеют заболевания и им нужны средства на лечение или реабилитацию!!! есть крыша над головой, на вид здоровые, что еще для счастья нужно?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 28.12.2016 15:36
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							Отправил немножко денег, молодцы Барс! С новым годом друзбя!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр николаевич								
							
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  • 28.12.2016 15:53
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							Мы православные люди должны помогать друг другу. тем более в новогодний праздник. видно же что семья порядочная, а мы друг друга поддержим								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									А ты с нами?								
							
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  • 28.12.2016 16:00
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							надо выяснить что подарить Даше, и знает ли мама о своих социальных льготах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ватсон								
							
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  • 28.12.2016 17:17
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							Деньги отправил девочке Наде на подарки. Большая благодарность журналистам, которые пришли на помощь этой семье. При такой власти, как сейчас у нас это большая редкость! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 17:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Простите,у меня есть знакомая семья,в которой двое детей -инвалидов,работает один отец,кстати инвалидность приобретенная у старшего ребенка и младший родился с больным сердечком,живут на съемной квартире,и никогда ни рубля ни у кого просто так не попросили,если берут ,то исключительно взаймы,надо все таки уметь жить по средствам,тем более к новому году можно откладывать по 100 руб.в месяц и не роптать на судьбу.Это только мое мнение,можете закидать меня камнями...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Да вы правы на все 100. Ну помогут сейчас. А дальше что? Не возможно помочь человеку, если он сам себе помочь не желает. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Йоав								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне конечно жалко Надину маму, но ситуация немного раздута, написано что растит двоих детей одному 19. Ну какой же это ребенок, в 19 лет пора уже и начать самому подрабатывать хотя-бы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Много где в 19 без профессии и опыта заработаешь? Курьером? Большие там ЗП?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 04:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну не знаю, я в 16 лет, как только окончила школу, пошла работать, причем на рабочую должность. И не потому, что деньги нужны были. А просто стыдно было сидеть на шее у мамы. Да и вообще стыдно не работать. И сейчас рабочих должностей полно. Тем более в большом городе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дарья Костина-Филимонова								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 23:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отчет на 28.12.2016 
    
200 - Марина Андреевна М. 
    
500 - Анна Викторовна Л. 
    
100 - Светлана Александровна И. 
    
500 - Евгений Владимирович Д.
    
200 - Виктория Дееевновна Д. 
    
100 - Иван Федорович К. 
    
200 - Екатерина Викторовна М. 
    
500 - Михаил Сергеевич М. 
    
500 - Татьяна Олеговна Х. 
    
1000 - Мария Ивановна М. 
    
400 - Ольга Николаевна П. 
    
1000 - Елена Владимировна Т. 
    
500 - Ксения Сергеевна М. 
    
1000 - Михаил Николаевич З. (Фантомас) 
    
200 - Ирина Алексеевна М. 
    
500 - Станислав Витальевич П. 
    
100 - 
    
2000 - Ольга Викторовна Л. ("Идеальный ремонт" Первый канал)
    
1000 - Алексей Сергеевич Ж. 
    
1000 - Александр Вадимович П. 
    
350 - Мария Владимировна А. 
    
200 - Сергей Сергеевич В.
    
500 - Галина Владимировна А. 
    
100 - Евгения Сергеевна Д. 
    
300 - Рада Михайловна Р. 
    
50 - Елена Витальевна М. 
    
1000 - Андрей Александрович К. 
    
1000 - Николай Сергеевич Р. 
    
300 - Дмитрий Дмитриевич К. 
    
500 - Владислава Алексеевна Л. 
    
1000 - Татьяна Александровна Я. 
    
500 - Мария Олеговна Л. 
    
200 - Надежда Вячеславовна К. 
    
1000 - ОSB 86390017
    
100 - Дмитрий Михайлович К. 
    

    
ИТОГО: 18900 рублей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									**Хранитель**								
							
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  • 29.12.2016 00:56
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										-1
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							У водителя троллейбуса зарплата 15,000.Из которых праздничные оплачивают в двойном а если прихватить выходные то в тройном размере.Итого если работать 20 дней можно получить 18-20,000.при условии.что нет лишений (опозданий,выполнены все рейсы и собран план.)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									**Хранитель**								
							
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  • 29.12.2016 00:57
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							не плохая премия на НГ 18,000 на подарки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									**Хранитель**								
							
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  • 29.12.2016 01:02
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							профком муп ипт каждый год выдавал подарки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nikitas Enigma								
							
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  • 29.12.2016 11:38
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							ЛЮДИ! ДАВАЙТЕ ПОДНИМЕМ ДРУГУЮ ТЕМУ-НЕ СБОРА ДЕНЕГ КОНКРЕТНОМУ РЕБЕНКУ-КРОМЕ НЕЕ ТАКИХ СЕМЕЙ  МНОГО -ПРОСТО ЭТИ СЕМЬИ НЕ НАШЛИ В СЕБЕ СИЛЫ И МУЖЕСТВА ПРИЗНАТЬСЯ В ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ. Почему школы и сады навязывают платные спектакли, представления, шоу -что естественно ведет к сбору дополнительных средств ( стоимость спектакля+ стоимость подарка+ подарок учителю +...=выливается в кругленькую сумму, которая не каждая  семья может потянуть). Школа должна давать ЗНАНИЯ, а не дифференцировать детей по доходам их родителей. А сады- РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ - а не навязыванием платных программ и сбором денег на праздники, дни рождения, выпускные. Эта женщина своим звонком именно ЭТУ ПРОБЛЕМУ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДНЯЛА. И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛА!!!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • 29.12.2016 11:39
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							так каждая 2-я семья  может поплакаться,а сердобольные граждане переведут денежку и праздник удался)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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