Девочка, которая всё-таки пошла на ёлку: как помочь семье

История, рассказанная вчера в эфире программы «Губерния», получила большой резонанс. Напомним, третьеклассница Надя не могла пойти на ёлку, поскольку её мама не имела возможности сдать 250 рублей. Ольга - вдова, растит двоих детей одна. Работает водителем троллейбуса. Живут более чем скромно.

После выхода репортажа многие зрители решили откликнуться и оказать семье посильную помощь.



Общественная организация «Мы» пригласила Надю в Дом национальностей на благотворительный праздник и сегодня девочка там тоже получит подарок.



Телекомпания «Барс» также готова помочь, в том числе — выступить посредником и доставить семье в канун Нового года всё, что будет собрано.



Ольга готова принять вещи и обувь для дочки Нади (9 лет). Продукты, вещи и другие подарки можно приносить в телекомпанию по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8, 2 этаж



Деньги можно переводить на карту Сбербанка:

5469 1700 1327 3341

Получатель Дарья Николаевна Ф.





ВНИМАНИЕ: сбор заканчивается в пятницу 30.12 в 12:00



В это время вся сумма будет снята с карты и доставлена Ольге.





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