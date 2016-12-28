Прокуратура возбудила дело по факту отсутствия воды в Фурманове

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28.12.2016 13:21
Прокуратура возбудила дело по факту отсутствия воды в ФурмановеФурмановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО "Фурманов Водоканал" требований законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг. По ее результатам генеральному директору Щепалову М.А. внесено представление о принятии безотлагательных мер к устранению выявленных нарушений закона.
В отношении генерального директора также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). В настоящее время проведение проверки продолжается.
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Комментарии (1)
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- Androned28.12.2016 16:39Ну так и что, отделается Щепалов мелким штрафом и как с гуся вода! А люди 5 суток без воды сидели. За такое увольнять и гнать в шею надо!!!
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