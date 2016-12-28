Прокуратура возбудила дело по факту отсутствия воды в Фурманове

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Фурмановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО "Фурманов Водоканал" требований законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг. По ее результатам генеральному директору Щепалову М.А. внесено представление о принятии безотлагательных мер к устранению выявленных нарушений закона.В отношении генерального директора также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). В настоящее время проведение проверки продолжается.