Специалистам удалось попасть в квартиру, из-за которой три недели назад был отключен газ в многоквартирном доме

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После трехнедельного перерыва газ вернулся в 9 дом 8-го Проезда. Он был отключен по заявлению самих жильцов, которых смущала подозрительная квартира. Ее хозяин газовиков не пускал, люди подозревали, что газовое оборудование не в порядке. Теперь, говорят жители 9-го дома, они поработали с хозяином и тот согласился допустить специалистов ВДГО. Те непорядков не обнаружили и включили газ. Пользуясь случаем, газовики проверили остальные квартиры еще раз и отключили оборудование как минимум в одной квартире.