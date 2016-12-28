Военнослужащий из Шуи задержан за торговлю боеприпасами

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28.12.2016 12:33
Военнослужащий из Шуи задержан за торговлю боеприпасамиСотрудниками Шуйского уголовного розыска в процессе оперативной разработки был задокументирован факт торговли боеприпасами. Оперативники получили информацию о готовности одного из местных жителей продать любому желающему партию автоматных патронов. Полицейские договорились о приобретении партии боеприпасов. Задержали фигуранта с поличным в ходе проверочной закупки. За 30 автоматных патронов торговец боеприпасами затребовал 10 тысяч рублей.
После задержания выяснилось, что фигурант является военнослужащим одной из войсковых частей, расположенных на территории области. Он проходил службу по контракту в звании сержанта.
По факту незаконного хранения и сбыта боеприпасов сотрудниками полицейского следствия возбуждено уголовное дело. По месту жительства задержанного гражданина проведён обыск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Комментарии (4)
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- макссс28.12.2016 16:28дурак
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- Миха7928.12.2016 19:51дорог нынче рожок у нас.в не залежный весь автомат можно купить.
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- Вахтанг Камикадзе28.12.2016 22:26Угу, только без патронов - у них единственный патронный завод в Луганске остался. :) А патроны нонче, сам видишь почём в наших краях. :)
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- Виктория Ким29.12.2016 04:02Не смешно
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