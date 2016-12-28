Военнослужащий из Шуи задержан за торговлю боеприпасами

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Сотрудниками Шуйского уголовного розыска в процессе оперативной разработки был задокументирован факт торговли боеприпасами. Оперативники получили информацию о готовности одного из местных жителей продать любому желающему партию автоматных патронов. Полицейские договорились о приобретении партии боеприпасов. Задержали фигуранта с поличным в ходе проверочной закупки. За 30 автоматных патронов торговец боеприпасами затребовал 10 тысяч рублей.После задержания выяснилось, что фигурант является военнослужащим одной из войсковых частей, расположенных на территории области. Он проходил службу по контракту в звании сержанта.По факту незаконного хранения и сбыта боеприпасов сотрудниками полицейского следствия возбуждено уголовное дело. По месту жительства задержанного гражданина проведён обыск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.