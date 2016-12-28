В ивановских школах внедряется биометрическая технология оплаты питания

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Презентация проекта «Ладошки» состоится завтра в лицее № 33. Как сообщают в областном департаменте образования, в регионе в проекте «Ладошки» уже задействованы 8 общеобразовательных организаций. В настоящее время идет процесс включения в проект еще 6 школ областного центра: гимназия №30, средние школы №37, №28, №4, №61 и №62.Проект по организации безналичного питания в школьных столовых реализуется одним из банков. Родителям школьников необходимо ввести сумму на лицевой счет ребенка. Для оплаты питания школьник просто подносит ладонь к сенсору, который считает индивидуальный рисунок капилляров ладони, а специальная оптическая система, интегрированная в сенсор, идентифицирует плательщика, после этого сумма автоматически спишется с его счета. Такая система позволяет полностью исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания, а также значительно увеличить скорость обслуживания. Родители могут следить за питанием и расходами детей через личный кабинет на сайте банка и систему СМС-оповещения.В 2017 году в проект «Ладошки» планируется включить общеобразовательные организации городов Кинешма и Фурманов.