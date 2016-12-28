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Новости

28.12.2016 12:29

В ивановских школах внедряется биометрическая технология оплаты питания

Презентация проекта «Ладошки» состоится завтра в лицее № 33. Как сообщают в областном департаменте образования, в регионе в проекте «Ладошки» уже задействованы 8 общеобразовательных организаций. В настоящее время идет процесс включения в проект еще 6 школ областного центра: гимназия №30, средние школы №37, №28, №4, №61 и №62.

Проект по организации безналичного питания в школьных столовых реализуется одним из банков. Родителям школьников необходимо ввести сумму на лицевой счет ребенка. Для оплаты питания школьник просто подносит ладонь к сенсору, который считает индивидуальный рисунок капилляров ладони, а специальная оптическая система, интегрированная в сенсор, идентифицирует плательщика, после этого сумма автоматически спишется с его счета. Такая система позволяет полностью исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания, а также значительно увеличить скорость обслуживания. Родители могут следить за питанием и расходами детей через личный кабинет на сайте банка и систему СМС-оповещения.

В 2017 году в проект «Ладошки» планируется включить общеобразовательные организации городов Кинешма и Фурманов.



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Комментарии (13)

	


	

	

		
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  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 12:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насколько я понимаю, исключение наличного оборота невыгодно прежде всего тем, кто продаёт питание. Да и есть ли деньги на подобную систему? Подозреваю, что пока дальше пилотного проекта дело не пойдёт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									тазовод								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 12:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А сетчатку глаза, анализы, в том числе генный не предоставить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Goodwin								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 13:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							если нечего по сути сказать, зачем набрасывать на вентилятор всякую чушь? идея нормальная, посмотрим, как реализовано будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 13:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							идея в целом логичная, вопрос на сколько вырастут расходы родителей? проект новый за счёт чего-то он должен окупаться как сейчас принято говорить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 15:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Только идея эта не новая. Во многих ли школах можно платить по пресловутой электронной карте ученика? А ведь одним из её будущих применений декларировалась именно возможность безналичных расчётов, поскольку по сути это банковская карта. Даже тестировали что-то, пилотные проекты были. Надо думать, толком это всё не работает, несмотря на то, что обычные банковские POS-терминалы, вероятно, намного дешевле биометрических.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дешевле-то дешевле, да только для ребёнка маленького правила пользования картой банковской и меры безопасности при обращении с ней и со своими персональными данными, немножко сложноваты. Плюс отжать можно, что создаёт угрозу жизни и здоровья ребёнку. Так что биометрия и надёжней и безопасней. Да и дешевле в итоге обойдётся. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы ли это, аль клон какой?
    
Если вы, то поражен таким  грамотным комментарием, с ним согласен на все 100.
    
Можете приятно удивить :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 21:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А нахрена тогда мои персональные данные выпытывали долго и упорно? :) Если прекрасно знаете, что, почему и зачем? :) Т.е. ваши действия можно считать умышленными и целенаправленными? :) Я вас правильно понял? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 22:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вахтанг, ничего я не выпытывал, исключительно потрололошничал :)
    
От своих слов не отказываюсь, вы человек позитивный, и с вами интересно поприкалываться, но в некоторых вопросах  у нас полярные мнения. Насчет меня, я позитивный человек и стараюсь быть максимально законопослушным и всегда порядочен в отношениях с людьми, не только по моей деятельности, а и в жизни тоже. Так что никакого умысла не было и нет, ну кроме как посмеяться, иногда слегка жестковато :) Так что не воспринимайте всерьез, это всего лишь интернет и даже не технический форум ;) :)
    
Но спорить с вами я не перестану :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alias								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гимназии, лицеи... В некоторых обычных школах в столовой кухни как таковой нет, тем более оборудования... Питание привозят из других школ, дают детям есть совершенно холодное, т.к. разогреть не на чем. Обеспечьте поначалу нормальным питанием и нормальными условиями для него во ВСЕХ школах. Знаем мы эти лицеи и гимназии...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ухх								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 22:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну что вы все упрямитесь,я вот готов сдать если нужно анализы,скажите только куда их принести(ученик)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 00:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в смартфоне же уже все есть, не надо ни куда ни чего нести, что вы :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ухх								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 00:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							нет я настаиваю,а вдруг там у меня мильдоний,тогда мне питание не положено,зачем мне лишние каллории..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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