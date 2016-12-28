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Новости

28.12.2016 10:44

Полиция просит помощи в розыске семнадцатилетней ивановки

ФОТО
Отделом  МВД  России по Ленинскому району города Иваново разыскивается Афанасьева Екатерина Олеговна,  30.10.1999 г.р.  Девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Есть сведения, что девушка могла уехать к друзьям в  Москву. На связь со знакомыми выходила, домой возвращаться не желает.

Приметы:  на вид 16-17 лет, рост около 160-165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы черные, длинные. Была одета: куртка темно-синего цвета, голубые джинсы, синие ботинки.

Особые приметы: татуировка на предплечье в виде надписи на английском языке.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого подростка сообщить  по телефонам: 8 (4932) 30-41-67, 32-72-41 или 02.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 28.12.2016 10:54
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							А девочка созрела...
    
вот и...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 28.12.2016 16:29
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										+1
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							ну раз известно, что домой возвращаться не желает, зачем её искать то?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илларион Мультиков								
							
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  • 28.12.2016 18:36
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							Чё сами милиционеры найти не могут? И зачем искать то что не терялось?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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