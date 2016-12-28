Полиция просит помощи в розыске семнадцатилетней ивановки

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Отделом МВД России по Ленинскому району города Иваново разыскивается Афанасьева Екатерина Олеговна, 30.10.1999 г.р. Девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Есть сведения, что девушка могла уехать к друзьям в Москву. На связь со знакомыми выходила, домой возвращаться не желает.Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 160-165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы черные, длинные. Была одета: куртка темно-синего цвета, голубые джинсы, синие ботинки.Особые приметы: татуировка на предплечье в виде надписи на английском языке.Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого подростка сообщить по телефонам: 8 (4932) 30-41-67, 32-72-41 или 02.