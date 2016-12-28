Глыба льда разбила крыльцо ветеранской организации

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Крыльцо ветеранской организации Октябрьского района в Иванове, установленное не так давно, повредила ледяная глыба. Удар был такой силы, что металлические конструкции козырька оказались деформированы. В пластиковом покрытии образовалась огромная пробоина. По счастливой случайности, никто от удара не пострадал.