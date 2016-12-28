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28.12.2016 10:39
Глыба льда разбила крыльцо ветеранской организации
ФОТОКрыльцо ветеранской организации Октябрьского района в Иванове, установленное не так давно, повредила ледяная глыба. Удар был такой силы, что металлические конструкции козырька оказались деформированы. В пластиковом покрытии образовалась огромная пробоина. По счастливой случайности, никто от удара не пострадал.
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Позвонил в управляющую компанию одного из таких домов. Говорю: "у вас на доме сусульки над тротуаром висят, кто-то может пострадать". Так они отказались принять заявку, т.к. я не проживаю в этом доме; типа если там не живешь, то и не ходи там :-)