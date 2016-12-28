Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

28.12.2016 10:39

Глыба льда разбила крыльцо ветеранской организации

ФОТО
Крыльцо ветеранской организации Октябрьского района в Иванове, установленное не так давно, повредила ледяная глыба. Удар был такой силы, что металлические конструкции козырька оказались деформированы. В пластиковом покрытии образовалась огромная пробоина. По счастливой случайности, никто от удара не пострадал.

  • оцените новость:
  • (0)
  • 2109
  • 5







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Antonio *								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 13:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да по всему городу сосульки висят, ходить страшно. Ни кто не следит за этим!
    
Позвонил в управляющую компанию одного из таких домов. Говорю: "у вас на доме сусульки над тротуаром висят, кто-то может пострадать". Так они отказались принять заявку, т.к. я не проживаю в этом доме; типа если там не живешь, то и не ходи там :-)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									прохожий37/2014								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 20:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пусть тогда заявку принимает прокуратура.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									polinavakina								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 14:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							капец, такие управляшки надо сразу лишать лицензии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, лицензии и аккредитации в СРО надо лишать того, кто эту конструкцию проектировал и устанавливал. :) Не учтены погодные особенности нашего климатического района и не выполнены требования нормативной документации к конструкции и её прочности. :) Экспертизу заказывать да взыскивать за некачественно выполненную работу. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 19:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Собрать проектировщиков,посадить под этот насест и провести краш тест.судя по фото изгиб профиля пошел в самом крепком месте.непровар или из кусочков собрали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1541						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7134						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7407						
    •