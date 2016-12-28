ЗАДЕРЖАНИЕ преступников, похитивших картины Левитана

ОПЕРАТИВНЫЕ СЪЕМКИ и ВИДЕО комментарий

Как мы уже сообщали, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории московского региона двое подозреваемых в совершении кражи картин Левитана в Плесе.

Ими оказались 33-х и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того задержан 29-летний житель одной из стран Ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

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В августе 2014 года из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области было похищено пять картин – «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Общая стоимость похищенных полотен составляет около 77 миллионов рублей.