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28.12.2016 10:26
ЗАДЕРЖАНИЕ преступников, похитивших картины Левитана
ОПЕРАТИВНЫЕ СЪЕМКИ и ВИДЕОкомментарий
Как мы уже сообщали, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории московского региона двое подозреваемых в совершении кражи картин Левитана в Плесе.
Ими оказались 33-х и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того задержан 29-летний житель одной из стран Ближнего зарубежья, находящийся в розыске.В августе 2014 года из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области было похищено пять картин – «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Общая стоимость похищенных полотен составляет около 77 миллионов рублей.
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