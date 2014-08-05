Найдены похищенные в Плесе картины Левитана

ФОТО Воры из Нижнего Новгорода задержаны







«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с ФСБ России, УУР ГУ МВД России по Нижегородской области, УУР УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии задержаны подозреваемые в краже пяти картин из музея художника Левитана», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В августе 2014 года из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области было похищено пять картин – «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Общая стоимость похищенных полотен составляет около 77 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории московского региона двое подозреваемых в совершении данных преступлений были задержаны. Ими оказались 33-х и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того задержан 29-летний житель одной из стран Ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

При проведении обыска по месту временного проживания задержанных обнаружено и изъято наркотическое вещество кокаин общей массой более одного килограмма, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области.

В ходе дальнейших мероприятий в г. Нижний Новгород были обнаружены остальные четыре похищенные картины художника.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Преступники подозреваются также еще в ряде преступлений.Так, в мае 2016 года двое злоумышленников совершили разбойное нападение на один из банков Нижнего Новгорода, где под угрозой предметов, похожих на оружие похитили денежные средства на сумму более 5 миллионов рублей.В ноябре 2016 года на одной из автотрасс Нижегородской области было совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.