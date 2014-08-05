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Новости
Найдены похищенные в Плесе картины Левитана
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с ФСБ России, УУР ГУ МВД России по Нижегородской области, УУР УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии задержаны подозреваемые в краже пяти картин из музея художника Левитана», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В августе 2014 года из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области было похищено пять картин – «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Общая стоимость похищенных полотен составляет около 77 миллионов рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории московского региона двое подозреваемых в совершении данных преступлений были задержаны. Ими оказались 33-х и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того задержан 29-летний житель одной из стран Ближнего зарубежья, находящийся в розыске.
При проведении обыска по месту временного проживания задержанных обнаружено и изъято наркотическое вещество кокаин общей массой более одного килограмма, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области.
В ходе дальнейших мероприятий в г. Нижний Новгород были обнаружены остальные четыре похищенные картины художника.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Преступники подозреваются также еще в ряде преступлений.
Так, в мае 2016 года двое злоумышленников совершили разбойное нападение на один из банков Нижнего Новгорода, где под угрозой предметов, похожих на оружие похитили денежные средства на сумму более 5 миллионов рублей.
В ноябре 2016 года на одной из автотрасс Нижегородской области было совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.
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Комментарии (4)
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- Виктория Ким28.12.2016 10:41есть надежда, что сотрудники музея не оставят вновь форточку открытой?
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- Hippy28.12.2016 15:01Хорошая новость накануне Нового года. Ходили слухи. что подлинники давно "ушли" руководителям области, а висят копии. Поэтому полиция искать не будет. Но если нашли, то точно подлинники.
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- макссс28.12.2016 16:26парни жили на широкую ногу, шли к успеху)
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- Стас Карпов28.12.2016 20:33УВД по Ивановской области в отчете Ирины Волк не звучит. Не надо примазываться к чужой славе
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