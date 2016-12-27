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Мужчина, обнаруженный мертвым на кладбище, возможно, был убит
Сегодня утром в Советском районе Иванова, на территории Сосневского кладбища, был найден мёртвым неизвестный мужчина. На место происшествия выехали оперативная группа полиции и специалисты следственного комитета. В процессе изучения ситуации и обстоятельств гибели человека получены данные, которые могут свидетельствовать о насильственном характере смерти мужчины.
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность погибшего. Мужчина проживал на улице Пролетарская в Иванове. Он является уроженцем Новосибирска и ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.
Оперативники сумели установить так же личности граждан, с которыми погибший общался в последние часы своей жизни. Оба фигуранта задержаны и доставлены в отдел полиции № 3.
Предположительно, именно они вывезли мёртвое тело на ивановскую окраину на машине.
Сейчас в причинах гибели мужчины и обстоятельствах его смерти разбираются специалисты следственного комитета.
Сообщает: УМВД по Ивановской области
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