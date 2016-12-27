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В Иванове состоялся митинг памяти воинов-интернационалистов
27 декабря в Иванове состоялся митинг, посвященный памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане и других горячих точках.
У обелиска, посвященного памяти погибших, собрались участники тех далеких боевых действий, члены Ивановской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим», родные и товарищи погибших, представители власти.
В завершение митинга его участники возложили цветы к обелиску ивановцам, погибшим при исполнении воинского интернационального долга в Афганистане.
Советские войска находились в Афганистане с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года. Безвозвратные потери советской армии в афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) официально оценивались в 15031 человек.
Через горнило афганской войны прошли 2200 ивановцев, 68 из них погибли.
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