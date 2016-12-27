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Третьеклассницу не пускали на ёлку, потому что её мама не могла сдать 220 рублей
Звонок на горячую линию БАРСа раздался в понедельник. Мама девятилетней Нади, ученицы школы №20 г. Иваново просила помощи. Ее дочку отказались пускать на детский новогодний утренник, потому что семья не смогла сдать 120 рублей на школьную елку. Ольга Напалкова воспитывает одна двоих детей. В прошлом году мама работала без выходных, материально было полегче, в этом, к сожалению, ситуация изменилась. 450 рублей на подарок сдали, но попросили еще 100-на спектакль, 120 на школьный праздник. Корреспондент ТРК БАРС связалась по телефону с пресс-службой администрацией областного центра. Управление образования, в свою очередь, с администрацией школы. В итоге - место возле елки для ребенка нашлось, и Надя даже смогла сходить на спектакль.
Подробности в нашем сюжете в вечерних выпусках программы «Губерния».
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Вот благодаря таким рассуждениям как Ваши родителей школьников превратили в дойную корову.
У меня свежи в памяти примеры, когда отдельные учителя ребёнку, не сдавшему очередной "школьный взнос", начинают занижать оценки и делать его изгоем класса.
Вот как-то так.
Я не верю своим глазам! Детям скоро 10 лет! Они уже года два не верят в дедушку с внучкой, зачем?
А еще скоро предстоит собирать на подарки детям «от класса» — зачем они? Зачем учить детей фальши и неискренности? Кто мне объяснит, зачем детям нужно каждый год получать одинаковые подарки на дни рождения, 23 февраля и 8 марта? Это наследие совковой уравниловки? Развитие в детях стадного чувства? Зачем детям одинаковые и чаще всего ненужные, вымученные долгими спорами между родителями, подарки? И самое главное: дети уже класса с третьего точно знают, что «подарок от класса» — это подарок, на который их же родители сдавали деньги. Но потом они вынуждены участвовать в представлении «Поздравление именинника классом». Какая-то махровая фальшь, неискренность и показуха. С чьей подачи мы продолжаем приучать к этому детей?
Как можно? Как можно отнять у ребёнка веру в волшебство, веру в справедливость,веру в добро?
Какие ВЫ прививаете ценности? ВЫ - общество, государство?
У кого экран на смартфоне больше? У кого штаны брендовее?
У чьего папы машина дороже? А у мамы есть машина?
У кого танк круче? А? Какие ценности?
Ни отметками, ни увлечениями, ни добротой, ни честностью, ни аккуратностью и прилежанием теперь никого не удивить?!!
НЕТ ЭТОГО!!!
И сами взрослые опускаются ниже линий мразоты; искушенные деньгами и вседозволенностью, свободами, которых "так нам не хватало" завидуют всем вокруг, а особенно тем, кто добился своего упорным трудом - физическим или умственным, неважно.
Не нужно лишать детей волшебства, добра и справедливости - они не знают еще, что такое зло.
Созанок , абсолютно прав. Ценности изменились но в этом виноваты лишь взрослые которые покланяются деньгам
Тысячи детей в России заболевают онкологическими заболеваниями, не имея материальной возможности пройти полноценное лечение.
Я не понимаю, как путиных, сечиных, абрамовичей и прочих нелюдей носит Земля...
Ни кого ни куда переводить не надо.
Уверен, что теперь и директор и классрук окружат её такой заботой, что будут бояться, что с неё хоть один волос упадёт.
Вот хорошо бы Барс еще сделал репортаж об обязательных сборах в детских учреждениях на спектакли, фотографии, выпускные (некоторые каждый год устраивают выпускной из очередного класса или группы), о том, можно ли человеку со стороны попасть в этот круг оказания услуг и сколько нужно при этом откатить классруку, и о том, как очумелые учителя и мамашки из родительских комитетов, позабыв о главном назначении школы, устраивают из школы рынок с элементами шантажа и прессинга тех, кто пытается идти против этой системы.
Шторы им подавай каждый год новые.
Да бросьте. Ни чего плохого она не выслушает. Это же дети.
А если уж честно, то скорее всего дети восхитятся, что мама Нади сделала то, что многим другим, в том числе и Вам, не под силу. Ведь дефакто она подняла вопрос о поборах в школах города.
Мама вдова, а не разведёнка. Разницу усваиваешь.
И ещё.
Ник смени, не позорь светлое имя героя.
Полагаю, что сам смелый поступок её уже заслуживает уважения.