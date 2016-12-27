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Новости

27.12.2016 16:27

Третьеклассницу не пускали на ёлку, потому что её мама не могла сдать 220 рублей

Звонок на горячую линию БАРСа раздался в понедельник. Мама девятилетней Нади, ученицы школы №20 г. Иваново просила помощи. Ее дочку отказались пускать на детский новогодний утренник, потому что семья не смогла сдать 120 рублей на школьную елку. Ольга Напалкова воспитывает одна двоих детей. В прошлом году мама работала без выходных, материально было полегче, в этом, к сожалению, ситуация изменилась. 450 рублей на подарок сдали, но попросили еще 100-на спектакль, 120 на школьный праздник. Корреспондент ТРК БАРС связалась по телефону с пресс-службой администрацией областного центра. Управление образования, в свою очередь, с администрацией школы. В итоге - место возле елки для ребенка нашлось, и Надя даже смогла сходить на спектакль.

 Подробности в нашем сюжете в вечерних выпусках программы «Губерния».



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Комментарии (72)

	


	

	

		
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									Cергей суворов								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Cjdtcnm gjcktly.. gjnthzkb/								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Cергей суворов								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совесть последнюю потеряли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							такая херня может быть только когда во главе угла стоят деньги а не человеческие отношения. Спасибо корреспонденту Барса! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									hlebushek								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И действительно, благодетель какой. Родителей таких быть не должно, которые не в состоянии заработать 200 рублей или решить проблему через школу, а не на всю область плакаться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Клио								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 22:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут не столько родители виноваты, а руководство области. С нового года закрывается Яковлевская мануфактура и еще на несколько сотен таких родителей станет больше. Разве их, родителей, в этом вина?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Cергей суворов								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спасибо управлению образования.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у такой страны нет будущего. Очень страшно за детей... Что нынешняя власть оставит им?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дайте мне реквизиты мамы Нади, я пошлю ей немного денег на Новый год детям								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									hlebushek								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С миру по нитке, так сейчас и просят милостыню, через ТВ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									new								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Шарыпова на кол за такое и пусть потом разбираются кто не прав))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что ж вдруг как все запели? Потерпит ивановская девочка, уже не маленькая, в третий класс ходит! Она же не из Луганска, на ней особо не попиаришься...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivan_5								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 17:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							помоги ты, клоун, а то только тех кто помогает критикуешь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 28.12.2016 11:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							123123, респект!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Директора школы-на вид поставить,или он невидит что за проблемы у него в школе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									hlebushek								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 17:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не можете заработать 200 рублей на ёлку для ребенка, тогда не ходите на нее. только бы всех вокруг обвинять!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Может и школу отменить, не хватает на обеды. Детский сад вообще для бомжей, сидели бы дома с няньками и за второго ребенка получали. Бред не неси. Платят налоги и этого достаточно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Olya2626								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мама молодец, опозорила ребенка за 200 рублей) как она теперь в школу ходить будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fix								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Olya2626, вот вы сейчас какую символическую и смысловую нагрузку вложили в данное предложение? Во первых, не 200 р., а 620 р., во вторых, мама воспитывает 2-х детей одна! В третьих, зарабатывает тоже одна.  А такие родители как вы и прививают стадное чувство детям, что бедность - это порок!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну это не беда - данная установка легко перебивается простенькой операцией "Дурень с писаной торбой". :) Просто дать кому-то из стада денег, ну мешок небольшой :) и пусть остальные посмотрят, а что он с ними будет делать? :) И что у него из этого получится? :) Зрелище такое, достаточно забавное получается. :) Никогда не видели? :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 28.12.2016 11:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Фиксу, это не Оля, это государство прививает(((((((((((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									2589								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 15:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какую помощь оказывать такой семье, у нее сыну 19 лет, работать пойти не желает?есть много семей, которым действительно нужна помощь, у которых дети инвалиды или имеют заболевания и им нужны средства на лечение или реабилитацию!!! есть крыша над головой, на вид здоровые, что еще для счастья нужно?!    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kumi1978								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 20:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Таких бы мам в родительский комитет.Она все правильно сделала!!! Нет ни какого позора.Позор таким как вы!!!Измеряете все толщиной кошелька.Все установки только от взрослых								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 28.12.2016 11:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1978, а что же вы визжите, когда вам учителя предлагают проплатить за детей из нищих семей?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kumi1978								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 13:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы явно одна из родительниц.И теперь понятно почему дети такие злые бывают.Вот от таких мамаш и учатся!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 20:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не понимаю, кто кого опозорил? По моему это школа № 20 опозорилась и госпожа Юферова из горадминистрации, а не мама с ребёнком.
    
Вот благодаря таким рассуждениям как Ваши родителей школьников превратили в дойную корову.
    
У меня свежи в памяти примеры, когда отдельные учителя ребёнку, не сдавшему очередной "школьный взнос", начинают занижать оценки и делать его изгоем класса.
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 20:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Этот пост - овет "Olya2626".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									kumi1978								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 21:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совершенно верно ,Александр 56								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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    • 
							
  • 28.12.2016 11:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ольга, Вы правы, дети зачморят ребёнка. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fix								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							РАЗОГНАТЬ ВСЕХ МАМОЧЕК ИЗ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ!!!!!!
    
Я не верю своим глазам! Детям скоро 10 лет! Они уже года два не верят в дедушку с внучкой, зачем? 
    
А еще скоро предстоит собирать на подарки детям «от класса» — зачем они? Зачем учить детей фальши и неискренности? Кто мне объяснит, зачем детям нужно каждый год получать одинаковые подарки на дни рождения, 23 февраля и 8 марта? Это наследие совковой уравниловки? Развитие в детях стадного чувства? Зачем детям одинаковые и чаще всего ненужные, вымученные долгими спорами между родителями, подарки? И самое главное: дети уже класса с третьего точно знают, что «подарок от класса» — это подарок, на который их же родители сдавали деньги. Но потом они вынуждены участвовать в представлении «Поздравление именинника классом». Какая-то махровая фальшь, неискренность и показуха. С чьей подачи мы продолжаем приучать к этому детей?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ни какой фальши нет. Девочки на 23 февраля сделали подарок мальчикам, им 8го марта тоже. Родители хотят в этом участвовать или нет, это их личное дело. «Поздравление именинника классом» это точно лажа.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Созанок								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:17
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    • 
										+1
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							Ребёнок в таком возрасте очень раним. 
    
Как можно? Как можно отнять у ребёнка веру в волшебство, веру в справедливость,веру в добро?
    
Какие ВЫ прививаете ценности? ВЫ - общество, государство? 
    
У кого экран на смартфоне больше? У кого штаны брендовее?
    
У чьего папы машина дороже? А у мамы есть машина?
    
У кого танк круче? А? Какие ценности? 
    
Ни отметками, ни увлечениями, ни добротой, ни честностью, ни аккуратностью и прилежанием теперь никого не удивить?!!
    
НЕТ ЭТОГО!!! 
    
И сами взрослые опускаются ниже линий мразоты; искушенные деньгами и вседозволенностью, свободами, которых "так нам не хватало" завидуют всем вокруг, а особенно тем, кто добился своего упорным трудом - физическим или умственным, неважно.
    
Не нужно лишать детей волшебства, добра и справедливости - они не знают еще, что такое зло. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 18:26
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    • 
										+1
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Созанок , абсолютно прав. Ценности изменились но в этом виноваты лишь взрослые которые покланяются деньгам								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 27.12.2016 19:12
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    • 
										+1
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							Школьная "Ёлка" это ерунда.
    
Тысячи детей в России заболевают онкологическими заболеваниями, не имея материальной возможности пройти полноценное лечение.
    
Я не понимаю, как путиных, сечиных, абрамовичей и прочих нелюдей носит Земля...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 27.12.2016 19:33
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    • 
										-1
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							Ну хорошо, разжалобили, готов отсосать за 150₽ и передать деньги за спектакль, а за Луганск сосите Сами!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 27.12.2016 19:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ну что! Не одного благотворителя? Я жду! Как говорится трубы горят, деньги карманы жгут, помочь хочу!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 27.12.2016 20:03
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    • 
										+1
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							О, а вот и я до клона дожил! Известность, мать ее))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 20:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О, ещё один "коммерсант" в СМИ. :) Или тот же самый? :) Да ещё с услугами, реклама которых на территории РФ напрочь запрещена. :) Ладно, подошьём до кучи, пусть следствие разбирается, тот фигурант аль этот. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ias								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 21:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В новости еще много непонятного. Получается деньги не сдали, но на елку пришли? Или заведомо не было денег и начали названивать в БАРС? Я училась в 20 школе и знаю, какая там администрация и в частности директор, она бы сама деньги заплатила, если бы знала о такой ситуации, только очевидно к ней даже не пришли, а сразу стали звонить в БАРС. И чему это учит детей? Прыгать через головы? Противно как то простите. У меня нехорошие мысли появляются, что дело не только в утреннике, а все это было сделано, чтобы нашлись те, кто захочет прислать денег. Если бы дело было только в Елке решили бы вопрос через директора школы. Там директор очень хороший человек, всегда бы помогла. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Рассудительность								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 07:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Странный вы человек. Да, допустим, всё, что вы сказали об администрации школы- правда. Поборы в школах и садах дело уже настолько обыденное, что оставим это за рамками. В идеале ситуация должна была решиться так. Классный руководитель, педагог по образованию, должна была в первую очередь посодействовать в решении проблемы и вместе с мамой пойти к директору. Директор в любом случае решит эту проблему сразу. Во первых, если как вы говорите она хороший, адекватный человек, нашла бы деньги. Да не важно откуда, хоть из кошелька, скажем, из-за сочувствия, или просто что бы не поднимать огласку. Так нет же, классрук решила грубо и неумело разрулить всё сама, хотя таких полномочий не имеет. Итог: ребенок попал на елку, но придется переводиться в другой класс или хуже в другую школу. А ребёнка это научит хотя бы тому, что в жизни должна быть справедливость. Надеюсь не настанет такое время когда вы скажете своему карапузу, что если мама купит тебе варежки, то вам не чего будет сегодня покушать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									@@@@@@@								
							
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  • 28.12.2016 11:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							То есть Вы считаете, что директор из своего кошелька должна была заплатить? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 12:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Рассудительность 
    
Ни кого ни куда переводить не надо.
    
Уверен, что теперь и директор и классрук окружат её такой заботой, что будут бояться, что с неё хоть один волос упадёт.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ouctftft								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 07:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой хороший директор: ничего не знаю, ничего не контролирую!!! Просто очень хороший человек!!! Вот, если бы знала и контролировала бы, тогда была бы хорошим руководителем!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 21:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дайте номер карты СБ матери Нади. Скину деньги на новогодний подарок Надежде. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 23:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а можно меня на кол вместо Шарыпова? или на кол Шарыпова, ну конечно не бесплатно, за деньги, Вахтанг айда со мной!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Бублик								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 07:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Интересную тему подняли.
    
Вот хорошо бы Барс еще сделал репортаж об обязательных сборах в детских учреждениях на спектакли, фотографии, выпускные (некоторые каждый год устраивают выпускной из очередного класса или группы), о том, можно ли человеку со стороны попасть в этот круг оказания услуг и сколько нужно при этом откатить классруку, и о том, как очумелые учителя и мамашки из родительских комитетов, позабыв о главном назначении школы, устраивают из школы рынок с элементами шантажа и прессинга тех, кто пытается идти против этой системы.
    
Шторы им подавай каждый год новые.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Dart-veider								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 08:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Жаль, конечно, и Надю, и её маму. Но как я понял из репортажа, мама не пыталась решить вопрос, кроме разговора с учительницей, и никто Надю с ёлки не выгонял. Мама сама приняла решение. Поэтому обвинять всех в сложившейся ситуации неправильно. Давайте пытаться бесплатно ходить в кино, а потом, когда не пускают в зал, звонить оттуда на ТВ. Одно дело когда девочек в мороз из маршрутки выгоняют, и другое - платные мероприятия. Я не думаю, что все Родители одноклассников Нади обеспеченные, но уж 120 рублей для своего ребёнка можно найти! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЧтоГдеКогда								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 09:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я тоже не понимаю, в чем проблема... Кому мама высказывает претензии? Учителю? По её мнению ,учитель виноват и должен был заплатить из своего кошелька за её дочь?? А может родители других учащихся? Кто виноват? В школу приехали артисты со спектаклем ! Вы же не ходите в театр бесплатно или в цирк! Или вашего ребёнка везде должны пускать бесплатно? Опозорили из-за 220р своего же ребёнка !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alex1980								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 10:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А давно ли школьные елки платными стали?..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЧтоГдеКогда								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 10:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не школьная елка платная, а спектакль, на который приехали артисты! В детский сад они часто приезжают и дети , за которых не заплатили 100р. , остаются в группе! И никто не жалуется!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kumi1978								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 11:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все платные спектакли За пределы школы!!!!! В школе только елки для Всех!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									и что?								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 10:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Никто не виноват, что эта мама воспитывает ребенка или даже двоих одна. Это не делает ее самым нуждающимся человеком в мире. Или получается, что люди, которые воспитывают одного ребенка и могут накопить ему 120 рублей на елку, должны автоматически еще и оплачивать места других детей из класса? Давно такая обязанность появилась? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 28.12.2016 12:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нас мама тоже одна поднимала, Троих!!! Отец рано умер. Сроду  копейки ни у кого не брала и не ныла. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alex1980								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 13:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мама молодец, а вот ты не хвастай ее заслугами, некрасиво!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодой человек, а вы похоже самый пострадавший от поборов? Штаники тут рвёте. Не нужно быть жадным. Нужно помогать слабым и недофинансируемым в наше время. А это именно и есть ШКОЛЫ! А девочке этой лучше одежду какую купите или сладостей. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Леевни								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За дирктора 20-й школы лижете? Нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kumi1978								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 13:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сколько лет назад Вас мама троих поднимала? Помнится тогда таких поборов не было!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И вас тоже касается. Мужчина вы или кто? Или только языком чесать можете?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							kumi1978, согласна с вами. Не место "мытарям" в храме наук, то бишь в школе. Дети сами не зарабатывают деньги! Поэтому т.н. педагогам должно быть стыдно требовать деньги с детей! да ещё за ёлку! нужно без приглашенных артистов организовать утренники новогодние и на 8 Марта, 23 февраля и т.п. Для этого есть должность в школе - завуч по внеклассной работе. Пусть оправдывает свою зарплату. Это не бог весть как трудно подготовить художественные номера от каждого класса. А подарки дети будут дарить, когда сами станут зарабатывать. В мое детство так было, и никто не страдал. Педагоги, вам не совестно делать такие поборы? Все дети должны быть в равных условиях! Не нужно равняться на детей из состоятельных семей - пусть они потом, во внешкольное время, катают детей по театрам. И о театре. раньше на Новый год многие театральные коллективы давали бесплатный спектакль. А тут решили подкалымить, что ли? Почему никто не напишет, что там за артисты выступали в 20-й школе? Нашли на ком зарабатывать! Пусть управление образования оплатит эти благотворительные спектакли. А пострадавшей мамочке хотелось бы посоветовать - гнать 19-летнего сына работать, он уже не ребенок, должен быть в армии или у станка, не сидеть на шее у женщины и сестренки!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Cергей суворов								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 10:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Недошлёпки !только и можете комментировать под собачьими никами!Правильно шум подняли.Только в школе стыдно не будет.нет в школах совести.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									и что?								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 10:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Оскорбляя других, вы оскорбляете только сами себя. И школы все под одну гребенку равнять не надо. Так можно поговорить и о совести старшего брата этой девочки. Если уж так вышло, что он мужчина в семье, мог бы и помогать матери и сестре материально.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									@@@@@@@								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 12:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет, Сергей, не правильно. Прежде чем что то предпринимать, надо о последствиях думать. О последствиях для ребёнка. Поверьте, от одноклассников она много чего выслушает по этому поводу. И опять такие, как Вы будут ругать учителей и школу. А Вы, если такой правильный, возьмите шефство над семьёй на будущее. Только, как обычно у демагогов, слов много, да только дел нет))))))))))))))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 13:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"от одноклассников она много чего выслушает по этому поводу".
    
Да бросьте. Ни чего плохого она не выслушает. Это же дети.
    
А если уж честно, то скорее всего дети восхитятся, что мама Нади сделала то, что многим другим, в том числе и Вам, не под силу. Ведь дефакто она подняла вопрос о поборах в школах города.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									че гевара								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 10:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а почему мама одна?, у меня соседка выгнала мужа, хорошего парня, перестал нравится, алименты тратит только на себя, он  напрямую детям деньги на подарки даёт, так она запретила ему с ними видеться, так он перестал деньги давать, кто виноват?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 12:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сюжет помотри на сайте сынок, а потом комментируй.
    
Мама вдова, а не разведёнка. Разницу усваиваешь.
    
И ещё.
    
Ник смени, не позорь светлое имя героя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Русалка								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 13:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Многие мои знакомые мамы воспитывают детей одни, и никто не устраивает показательные выступления из-за суммы 220  рублей, если нет денег .займи для ребенка, сумма смешная. А позорить школу, классную руководительницу просто бесчестно. Многие учителя тоже мамы-одиночки, но денег ни у кого ни клянчат. Что они должны из своего кармана платить за девочку. И как она потом с детьми из класса общаться будет, после комментариев их родителей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									polinavakina								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 14:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							полностью поддерживаю, ситуации разные в жизни бывают и действительно может быть не нашлось этих 200 рублей, но проблему можно было решить гораздо проще, а не устраивать трагедию на весь город								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									2589								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 15:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какую помощь оказывать такой семье, у нее сыну 19 лет, работать пойти не желает?есть много семей, которым действительно нужна помощь, у которых дети инвалиды или имеют заболевания и им нужны средства на лечение или реабилитацию!!! есть крыша над головой, на вид здоровые, что еще для счастья нужно?!    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 16:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							позор нашей великой державе								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bonita								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот почитаешь ваши комментарии, ну каждый считает правильным свою точек зрения, да какая вам разница почему не работает старший ребенок, зачем вы валите все на других, вот как стадо ей Богу, и не надо сейчас на меня лить грязь и все остальное как вы все это умеете! То, что в школах поборы да это так, матери с двумя детьми одной тяжело на все иметь деньги, такое чувство что здесь комментируют одни обеспеченные люди, которые говорят о том что позор маме, которая не смогла занять и заработать денег, ведь не один не пытался побыть в голове своей на месте той матери, вот у вас у всех все упирается в деньги, то, что мать не смогла сдать деньги в этом ничего такого нет, но лишать ребенка праздника не пустить на елку это так низко, давно пора было так сделать, как поступила мать, это школьный праздник и ничего бы не изменилось от этих денег								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Леевни								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Многим надоели подоры в школах, но выступила против этих поборов только одна женщина.
    
Полагаю, что сам смелый поступок её уже заслуживает уважения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Леевни								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							поборы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фероянчик								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 21:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Читаю всё это и думаю:( неужели все Ивановцы стали такими черствыми? Посмотрите на историю Лиса в твиттере собирали на простые мобильники для детей а получилось что собрали на айфоны и никто не роптал! Давай те сделаем праздник для детей! А со своими проблемами и отношением к школе и детсадам обсудим потом не в этой теме и после Нового года! С НОВЫМ ГОДОМ С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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