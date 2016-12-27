Третьеклассницу не пускали на ёлку, потому что её мама не могла сдать 220 рублей

Звонок на горячую линию БАРСа раздался в понедельник. Мама девятилетней Нади, ученицы школы №20 г. Иваново просила помощи. Ее дочку отказались пускать на детский новогодний утренник, потому что семья не смогла сдать 120 рублей на школьную елку. Ольга Напалкова воспитывает одна двоих детей. В прошлом году мама работала без выходных, материально было полегче, в этом, к сожалению, ситуация изменилась. 450 рублей на подарок сдали, но попросили еще 100-на спектакль, 120 на школьный праздник. Корреспондент ТРК БАРС связалась по телефону с пресс-службой администрацией областного центра. Управление образования, в свою очередь, с администрацией школы. В итоге - место возле елки для ребенка нашлось, и Надя даже смогла сходить на спектакль.

Подробности в нашем сюжете в вечерних выпусках программы «Губерния».

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