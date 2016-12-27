В Иванове на 20% вырастет плата за наем муниципального жилья

С 1 января 2017 года в Иванове увеличиваются ставки платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Это касается 11205 нанимателей, которые занимают почти 0,5 млн. кв.м. муниципального жилья.



Средняя ставка в в 2016 году составляет 5,85 руб. за кв. м, (она колеблется от 5,14 руб. до 6,10 руб. и зависит от качества жилья).

С 1 января 2017 года в городе Иванове ставки платы за наем установлены исходя из средней ставки платы за наем в размере 7,0 руб. за кв. м. (Колебания - от 6,29 руб. до 7,25 руб.)



Причинами увеличение платы за наем в мэрии называют увеличение расходов бюджета на оборудование квартир индивидуальными приборами учета, проведения ремонта, замена газового оборудования.



Администрация города Иванова приводит следующие сведения о размере платы за наем в 2016 году по близлежащим областным центрам:

Ярославль – 8,66-9,46 руб. за кв.м;

Владимир – 6,39 руб. за кв. м;

Кострома – 7,03 руб. за кв.м.

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