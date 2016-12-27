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27.12.2016 16:20
В Иванове на 20% вырастет плата за наем муниципального жилья
С 1 января 2017 года в Иванове увеличиваются ставки платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
Это касается 11205 нанимателей, которые занимают почти 0,5 млн. кв.м. муниципального жилья.
Средняя ставка в в 2016 году составляет 5,85 руб. за кв. м, (она колеблется от 5,14 руб. до 6,10 руб. и зависит от качества жилья).
С 1 января 2017 года в городе Иванове ставки платы за наем установлены исходя из средней ставки платы за наем в размере 7,0 руб. за кв. м. (Колебания - от 6,29 руб. до 7,25 руб.)
Причинами увеличение платы за наем в мэрии называют увеличение расходов бюджета на оборудование квартир индивидуальными приборами учета, проведения ремонта, замена газового оборудования.
Администрация города Иванова приводит следующие сведения о размере платы за наем в 2016 году по близлежащим областным центрам:
Ярославль – 8,66-9,46 руб. за кв.м;
Владимир – 6,39 руб. за кв. м;
Кострома – 7,03 руб. за кв.м.
Это касается 11205 нанимателей, которые занимают почти 0,5 млн. кв.м. муниципального жилья.
Средняя ставка в в 2016 году составляет 5,85 руб. за кв. м, (она колеблется от 5,14 руб. до 6,10 руб. и зависит от качества жилья).
С 1 января 2017 года в городе Иванове ставки платы за наем установлены исходя из средней ставки платы за наем в размере 7,0 руб. за кв. м. (Колебания - от 6,29 руб. до 7,25 руб.)
Причинами увеличение платы за наем в мэрии называют увеличение расходов бюджета на оборудование квартир индивидуальными приборами учета, проведения ремонта, замена газового оборудования.
Администрация города Иванова приводит следующие сведения о размере платы за наем в 2016 году по близлежащим областным центрам:
Ярославль – 8,66-9,46 руб. за кв.м;
Владимир – 6,39 руб. за кв. м;
Кострома – 7,03 руб. за кв.м.
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Комментарии (2)
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- zweDoG27.12.2016 20:58Спасибо, порадовали. А то я боялся, что богатеть начну, деньги будет некуда девать...
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- Тупик27.12.2016 21:57Причинами увеличение платы за наем в мэрии называют увеличение расходов бюджета на оборудование квартир индивидуальными приборами учета, проведения ремонта, замена газового оборудования. Брехун на брехуне! Всё за свой счёт делаем! И счётчики на воду поставили и оборудование газовое заменили 7 лет как назад, ни разу не чесались чтобы что то менять, за ВДГО 2 раза платим и тут ещё хотят больше денег слупить на то, что не делалось и не будет делаться."Бесплатный" капремонт отопления!супер-пупер! специалистами никто не проверял, сделано некачественно и не по правилам батареи меняли за дополнительные деньги да и батареи покупать пришлось и монтажные комплекты и крепления за свой счёт, и систему сброса воздуха доделывать после них покупать недостающее. Супер спецы!!! Спасибо Региональному оператору чтобы тебе так дома делали капремонт когда при опрессовке в 2 местах капать начинает из за того что оставили не посмотрев старые прокладки и не дотянули.
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