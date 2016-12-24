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27.12.2016 16:00
В ивановской мэрии считают, что самое криминальное в наружной рекламе - это вывески
Но чиновники не видят, что бюджет лишается доходов за громкоговорители на остановкахКак заявила начальник управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова Ирина Цветкова, "... современный город невозможно представить без рекламы".
(Стоит заметить, что ряд европейских городов как раз отказывается от размещения наружной рекламы, ставя во главу угла архитектуру города)
При этом в мэрии признают, что наиболее остро стоит вопрос по наружной рекламе - по причине её количества, большой концентрации и незаконной расклейки.
В мэрии считают, что наибольший процент среди всей несанкционированной рекламы составляют... незаконные вывески. «Кроме установленных правил размещения, вывески должны соответствовать стилистике архитектурного решения фасада здания, не должны нарушать его исторический облик и внешний вид здания».В результате рейдов мэрии в декабре по ряду адресов в городе была демонтирована несанкционированная реклама, настенные панно и вывески - всего 30 штук.
Стоит отметить, что в Управлении не считают рекламные громкоговорители на городских остановках рекламными конструкциями, поэтому по их размещению не было проведено ни одного конкурса, а городской бюджет не получает с этих конструкций ни копейки.
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Комментарии (6)
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- Коренной Кохомчанин27.12.2016 16:19Предлагаю объявить Иваново центром России по рекламе,есть игорные зоны,а из нашего города сделаем рекламную зону))))
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- Миха7927.12.2016 16:22городской бюджет не получает! Получают другие!тихо имеют,доят и т.п.
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- Миха7927.12.2016 16:22городской бюджет не получает! Получают другие!тихо имеют,доят и т.п.
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- 12312327.12.2016 16:54"... современный город невозможно представить без рекламы"... После такого громкого пука госпожу Цветкову надо бы гнать с ее должности поганой метлой! Но Шарыпова, видимо, она устраивает... Как устраивает и тот ад кромешный, что творится на улицах города... Каков поп - таков и приход. Улыбаемся и машем, граждане ивановцы!
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- Николай Соболев27.12.2016 18:54Сколько глупости и злости, а уж сленг как у братков с зоны, судя по последнему сообщению именно оттуда и пишут, наверное. А может злятся те, чьи незаконные конструкции демонтируют по городу, наводя порядок…Кроме злости нет никаких аргументов…Злости и глупости. Успокойтесь, господа, процесс по наведению порядка в городе не остановить, смиритесь….
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- Cергей суворов28.12.2016 10:40А где неправда.?Сам поди с администрации.
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