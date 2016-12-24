В ивановской мэрии считают, что самое криминальное в наружной рекламе - это вывески

Но чиновники не видят, что бюджет лишается доходов за громкоговорители на остановках

Как заявила начальник управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова Ирина Цветкова, ".

(Стоит заметить, что ряд европейских городов как раз отказывается от размещения наружной рекламы, ставя во главу угла архитектуру города)

При этом в мэрии признают, что наиболее остро стоит вопрос по наружной рекламе - по причине её количества, большой концентрации и незаконной расклейки.

В мэрии считают, что наибольший процент среди всей несанкционированной рекламы составляют... незаконные вывески. «Кроме установленных правил размещения, вывески должны соответствовать стилистике архитектурного решения фасада здания, не должны нарушать его исторический облик и внешний вид здания».

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