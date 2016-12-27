Рулить жилищно-коммунальным хозяйством области будет женщина

ФОТО Новая начальница Департамента ЖКХ

Исполняющей обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области с 27 декабря назначена первый заместитель руководителя ведомства Ирина Костромская.



Прежний руководитель ведомства Сергей Смагин в связи с переходом на другую работу освобожден от замещаемой должности.



Биографическая справка:



Ирина Альбертовна Костромская родилась 8 мая 1969 года в городе Иваново. В 1991 году окончила Ивановский текстильный институт им. M.В. Фрунзе по специальности «инженер-технолог». В 2005 году – Ивановскую государственную строительную академию по специальности «менеджмент».



Трудовая деятельность:

- с 1992 по 1996 работала в коммерческих структурах, параллельно проходила обучение в учебном центре Госкомстата России по направлению «экономика, бухгалтерский учет».

- с1996 по 2007 год работала в МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Иваново», с 1999 года занимала должность заместителя директора предприятия;

- с 2007 по 2013 год – управление ЖКХ Администрации г. Иваново, с 2010 года занимала должность заместителя начальника управления;

- с 2013 по 2014 год работала в Ивановском государственном фонде поддержки малого предпринимательства;

- с октября 2014 по апрель 2016 замещала должность заместителя начальника Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области.

- 18 апреля 2016 года назначена на должность первого заместителя начальника Департамента ЖКХ Ивановской области.

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