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Новости

27.12.2016 15:36

Рулить жилищно-коммунальным хозяйством области будет женщина

ФОТО Новая начальница Департамента ЖКХ

Исполняющей обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области с 27 декабря назначена первый заместитель руководителя ведомства Ирина Костромская. 

Прежний руководитель ведомства Сергей Смагин в связи с переходом на другую работу освобожден от замещаемой должности.

Биографическая справка:

Ирина Альбертовна Костромская родилась 8 мая 1969 года в городе Иваново. В 1991 году окончила Ивановский текстильный институт им. M.В. Фрунзе по специальности «инженер-технолог». В 2005 году – Ивановскую государственную строительную академию по специальности «менеджмент».

Трудовая деятельность:
- с 1992 по 1996 работала в коммерческих структурах, параллельно проходила обучение в учебном центре Госкомстата России по направлению «экономика, бухгалтерский учет».
- с1996 по 2007 год работала в МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Иваново», с 1999 года занимала должность заместителя директора предприятия;
- с 2007 по 2013 год – управление ЖКХ Администрации г. Иваново, с 2010 года занимала должность заместителя начальника управления;
- с 2013 по 2014 год работала в Ивановском государственном фонде поддержки малого предпринимательства;
- с октября 2014 по апрель 2016 замещала должность заместителя начальника Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области.
- 18 апреля 2016 года назначена на должность первого заместителя начальника Департамента ЖКХ Ивановской области.



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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									{Abbadon{								
							
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  • 27.12.2016 16:09
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										-1
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							Слово то какое в название поста выбрали  и без ковычек .Недалеко уже то время , когда ситуацию " разруливать " придется .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									etc								
							
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  • 27.12.2016 16:23
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										+1
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							Мдаааа. Оставил на срыв ОЗП женщину. Вот это мужик. Вот это я понимаю 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 27.12.2016 16:34
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										+1
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							"Знаете, уважаемый, когда Пророк писал Коран, минных полей ещё не было. Вперёд, Фатима!" (С) Старый анекдот времён войны в Афганистане :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 27.12.2016 19:59
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										-1
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Ну хорошо, разжалобили, готов отсосать за 150₽ и передать деньги за спектакль, а за Луганск сосите Сами!    вахтанг камикадзе айда со мной!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 27.12.2016 20:00
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										-1
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							Ой извините, не там репост сделал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 27.12.2016 20:02
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    • 
										-1
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							Хорошая телочка, модель просто! Возьми меня замом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • 27.12.2016 23:19
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										+1
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							"с 1996 по 2007 год работала в МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Иваново», с 1999 года занимала должность заместителя директора предприятия".
    
Вопрос.
    
Как она могла работать в МУП "РКЦ" с 1996 года, если согласно сведениям ФНС по Ивановской области создано и зарегистрировано это самое РКЦ (ИНН: 3728026578) только 15.10.2002 года?
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vin-diezel								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 01:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот ещё один менеджер в строительстве, эх заживём!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ВсегдаПрав								
							
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  • 28.12.2016 02:57
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И за что ей такое?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 12:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У дамы стальной взгляд. Хотя какая разница? основная ответственность всё равно на работниках ЖКХ на местах. А эта должность - скорее номинальная. Свадебный генерал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									А ты с нами?								
							
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  • 28.12.2016 16:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Вот это телка! Жаль что закрытый вырез носит, посмотреть бы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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