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Рулить жилищно-коммунальным хозяйством области будет женщина
Исполняющей обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области с 27 декабря назначена первый заместитель руководителя ведомства Ирина Костромская.
Прежний руководитель ведомства Сергей Смагин в связи с переходом на другую работу освобожден от замещаемой должности.
Биографическая справка:
Ирина Альбертовна Костромская родилась 8 мая 1969 года в городе Иваново. В 1991 году окончила Ивановский текстильный институт им. M.В. Фрунзе по специальности «инженер-технолог». В 2005 году – Ивановскую государственную строительную академию по специальности «менеджмент».
Трудовая деятельность:
- с 1992 по 1996 работала в коммерческих структурах, параллельно проходила обучение в учебном центре Госкомстата России по направлению «экономика, бухгалтерский учет».
- с1996 по 2007 год работала в МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Иваново», с 1999 года занимала должность заместителя директора предприятия;
- с 2007 по 2013 год – управление ЖКХ Администрации г. Иваново, с 2010 года занимала должность заместителя начальника управления;
- с 2013 по 2014 год работала в Ивановском государственном фонде поддержки малого предпринимательства;
- с октября 2014 по апрель 2016 замещала должность заместителя начальника Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области.
- 18 апреля 2016 года назначена на должность первого заместителя начальника Департамента ЖКХ Ивановской области.
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Ну хорошо, разжалобили, готов отсосать за 150₽ и передать деньги за спектакль, а за Луганск сосите Сами! вахтанг камикадзе айда со мной!
Вопрос.
Как она могла работать в МУП "РКЦ" с 1996 года, если согласно сведениям ФНС по Ивановской области создано и зарегистрировано это самое РКЦ (ИНН: 3728026578) только 15.10.2002 года?
Вот как-то так.