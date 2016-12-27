В Ивановской области поймали еще одного взяточника



Возбуждены четыре уголовных дела в отношении главного специалиста – эксперта группы по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области по подозрению в получении взятки за совершение незаконных действий (ч.3 ст. 290 УК РФ), а также в отношении трех лиц по подозрению в даче взятки (ч.3 ст. 291 УК РФ)



По данным следствия, 26 декабря 2016 года специалист получила от своего знакомого взятку в сумме 11 тыс. рублей за незаконную организацию получения патентов на осуществление трудовой деятельности нескольких иностранных граждан.



10 октября, 19 октября и 27 октября 2016 года она получила еще три взятки в сумме 19 тыс. рублей, 15,5 тыс. рублей и 13,5 тыс. рублей.

Деньги передавались за совершение аналогичных действий.

Взятки получены от лиц, оказывающих иностранным гражданам услуги по сбору и подготовке документов для осуществления трудовой деятельности в России



Противоправная деятельность выявлена сотрудниками ОСБ УМВД и УФСБ.

Дело возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области.



Руководством УМВД России по Ивановский области по данному факту назначена служебная проверка, по ее результатам будет решаться вопрос о привлечении работника к установленной законом ответственности.

В настоящее время проводятся допросы подозреваемых, решается вопрос об избрании меры пресечения, осуществляются следственные и иные процессуальные действия.



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