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Новости

27.12.2016 15:09

Департамент ЖКХ обещает, что вода появится в домах фурмановчан сегодня вечером

По предварительным данным, пуск воды, как и планировалось, начали еще в понедельник вечером. Однако, произошел еще один прорыв на водопроводе. Аварию устранили сегодня и около 14:00 снова начали пуск воды. Пока всё идет в штатном режиме и вода накапливается на станции обезжелезивания. Таким образом, в многоквартирных домах, водоснабжение должно быть возобновлено около 18:00. 



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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									asdfg								
							
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  • 27.12.2016 20:37
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							В 20:30 воды по-прежнему нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									MerlinFromShadows								
							
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  • 27.12.2016 20:56
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							20.55 
    
ага... <сарказм> прям струится! </сарказм>								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AC/DC								
							
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  • 27.12.2016 21:20
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							Очередное враньё. Кто-нибудь может решить эту проблему или только президент в стране работает? Скоро пойдут шестым сутки без воды. Топик снег как в блокадном Ленинграде. Далее, "непереводимый итальянский фольклор".....								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bigbrat								
							
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  • 27.12.2016 22:43
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							22:40 воды нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bigbrat								
							
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  • 28.12.2016 00:32
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							А воды по прежнему нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bigbrat								
							
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  • 28.12.2016 00:33
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										0
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							Время 0:30 28.12.2016								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									MerlinFromShadows								
							
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  • 28.12.2016 06:45
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							6.45
    
Ну...  вы догадались?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lesiklesik								
							
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  • 28.12.2016 07:22
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							Поздравляем Департамент ЖКХ соврамши. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bigbrat								
							
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  • 28.12.2016 07:42
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							Посмотрите всю хронику сообщений. Сплошные противоречия и нестыковки. Думаю от нас что-то скрывают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asdfg								
							
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  • 28.12.2016 08:54
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							А чего скрывают?! Только то, что после ремонта грязная вода с глиной пошла на станцию обезжелезыванияи забила там фильтры и насосы. Так что теперь еще станцию надо обслуживать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									MerlinFromShadows								
							
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  • 28.12.2016 12:31
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										0
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							Самый вероятный момент. Ну или после гидроудара ещё где-то потекло								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bigbrat								
							
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  • 28.12.2016 08:26
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										0
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							8:30 утра 28.12.2016 воды нет и не было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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