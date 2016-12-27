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27.12.2016 15:09
Департамент ЖКХ обещает, что вода появится в домах фурмановчан сегодня вечером
По предварительным данным, пуск воды, как и планировалось, начали еще в понедельник вечером. Однако, произошел еще один прорыв на водопроводе. Аварию устранили сегодня и около 14:00 снова начали пуск воды. Пока всё идет в штатном режиме и вода накапливается на станции обезжелезивания. Таким образом, в многоквартирных домах, водоснабжение должно быть возобновлено около 18:00.
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