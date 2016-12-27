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27.12.2016 14:54
В Ивановской области продолжается карантин по гриппу и ОРВИ
С запозданием в 5 дней сообщает о карантинных мероприятиях Кинешма, где они объявлены с 22 декабря и до особого распоряжения. Причина длительного молчания неизвестна.
До 29 декабря продлен карантин во всех школах Вичуги и Родниковского района. В 20 школах ограничительные мероприятия введены в отдельных классах - всего в 86. Например, в Тейкове, Кохме, Ивановском районе, Гавриловом Посаде и др.
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