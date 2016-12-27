В Тейкове лесничие вырубку леса прикрывали «очисткой делянки»

Возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге

Тейковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ)

По данным следствия, 31 декабря 2014 года участковый лесничий «Тейковского лесничества» без проведения осмотра делянки заполнил акт осмотра места рубки, куда внес заведомо ложные сведения об очистке делянки от порубочных остатков, то есть об отсутствии в действиях директора общества, производившего вырубку, признаком административного правонарушения.

Аналогичные противоправные действия были совершены в тот же день другим участковым лесничим того же лесничества. Она так же, без проведения осмотра делянки, заполнила акт осмотра места рубки, куда внесла заведомо ложные сведения об очистке делянки от порубочных остатков, то есть об отсутствии в действиях директора общества, производившего вырубку, признаком административного правонарушения.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УМВД России по Ивановской области. Вину в совершении преступлений подозреваемые признали.

Расследование по уголовным делам продолжается.



Сообщает: СУ СК по Ивановской области





поделиться ссылкой:

