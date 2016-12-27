Главный врач психоневрологического диспансера отрицает слухи о принудительной выписке больных

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В редакцию ivanovonews обратились телезрители, которые утверждают: из областной психиатрической больницы "Богородское" принудительно выписывают всех больных из-за отсутствия необходимых медицинских препаратов, под ответственность родственников. Главный врач медицинского учреждения Илья Вернидуб в разговоре с нашим корреспондентом информацию опроверг. Он утверждает, что лечебные отпуска предоставляются в штатном режиме, для более эффективной адаптации пациентов в обычных условиях социума, и не носят массового характера.