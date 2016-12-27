Главный врач психоневрологического диспансера отрицает слухи о принудительной выписке больных

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27.12.2016 14:17
Главный врач психоневрологического диспансера отрицает слухи о принудительной выписке больныхВ редакцию ivanovonews обратились телезрители, которые утверждают: из областной психиатрической больницы "Богородское" принудительно выписывают всех больных из-за отсутствия необходимых медицинских препаратов, под ответственность родственников. Главный врач медицинского учреждения Илья Вернидуб в разговоре с нашим корреспондентом информацию опроверг. Он утверждает, что лечебные отпуска предоставляются в штатном режиме, для более эффективной адаптации пациентов в обычных условиях социума, и не носят массового характера.
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Комментарии (6)
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- просто ник27.12.2016 14:28Судя по комментариям некоторых пользователей и как яркий пример: Вахтнг Камикадзе так и есть, и с лекарствами видать напряженка, неконтролируемый бред растет в геометрической прогрессии :)
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- Вахтанг Камикадзе27.12.2016 15:46"Зяма, ты таки слышал? Патроны у них таки тоже кончились!" (С) Старый, старый анекдот.
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- 208245427.12.2016 14:58БРЕД НЕСУТ В ТЕЛЕКОМПАНИЮ БАРС ПРЕПАРАТЫ ЕСТЬ У НИХ ВСЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ . А НА ЩЁТ ВЫПИСКИ ТОЖЕ БРЕД НЕСУТ
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- Стас Карпов27.12.2016 20:58Ему пациенты говорят- Вернидуб, а он говорит-не верну )
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- Стас Карпов27.12.2016 20:59Кто первый халат одел, тот и доктор )
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- Вахтанг Камикадзе27.12.2016 21:48Эт точно, в гражданке их фиг друг от друга отличишь. :)
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