Ивановской сельскохозяйственной академии запретили принимать студентов

Такие ограничения ввел Рособрнадзор

Рособрнадзор после проверки запретил Ивановской государственной сельскохозяйственной академии принимать новых студентов. ВУЗ не исполнил в срок предписания надзорного органа. Как только ситуация будет исправлена, запрет на прием абитуриентов будет снят. При этом стоит отметить, что ВУЗ продолжает работать в штатном режиме. На учебный процесс, а тем более на лицензию академии эти санкции никак пока не влияют. Если администрация университета исправит замечания, все ограничения будут сняты.

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