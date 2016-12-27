Новости
27.12.2016 13:58
Ивановской сельскохозяйственной академии запретили принимать студентов
Такие ограничения ввел Рособрнадзор
Рособрнадзор после проверки запретил Ивановской государственной сельскохозяйственной академии принимать новых студентов. ВУЗ не исполнил в срок предписания надзорного органа. Как только ситуация будет исправлена, запрет на прием абитуриентов будет снят. При этом стоит отметить, что ВУЗ продолжает работать в штатном режиме. На учебный процесс, а тем более на лицензию академии эти санкции никак пока не влияют. Если администрация университета исправит замечания, все ограничения будут сняты.
- оцените новость:
-
(0)
- 3160
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
вчера, 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(0)
- 1680
вчера, 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 1541
вчера, 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 1482
вчера, 13:21Как в Иванове будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
И другие праздничные дни
-
(0)
- 3104
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7134
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7407
А администрация какого университета должна исправлять ошибки в академии? Поправьте, а то ведь даже не смешно.