Ивановские коммунальщики седьмой год присылают квитанции покойнику

Тревогу бьют активные соседи по дому 48 на Ульяновской улице. Долги гражданина, который жил в муниципальной квартире, превышают в сумме 300 000 рублей. Совет дома направлял письма собственнику жилья - в администрацию Иванова, с нулевым результатом. Кроме того, задействованы ресурсы областного правительства и городской думы - там тоже в курсе происходящего. Соседи покойного опасаются, что многотысячный долг в итоге раскидают на честных плательщиков. Кроме, того, их беспокоит, что квартира без отопления и надзора постепенно приходит в упадок и может служить источником опасности.

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