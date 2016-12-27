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27.12.2016 12:48
Ивановские коммунальщики седьмой год присылают квитанции покойнику
Тревогу бьют активные соседи по дому 48 на Ульяновской улице. Долги гражданина, который жил в муниципальной квартире, превышают в сумме 300 000 рублей. Совет дома направлял письма собственнику жилья - в администрацию Иванова, с нулевым результатом. Кроме того, задействованы ресурсы областного правительства и городской думы - там тоже в курсе происходящего. Соседи покойного опасаются, что многотысячный долг в итоге раскидают на честных плательщиков. Кроме, того, их беспокоит, что квартира без отопления и надзора постепенно приходит в упадок и может служить источником опасности.
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Комментарии (3)
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- fox27.12.2016 13:13"мёртвые души", об этом и не только написал бы Гоголь в наше время.
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- {Abbadon{27.12.2016 16:06По названию поста , я думал , что коммунальщики семь лет зарывают на кладбище в могилу квитанции .Наивные. Полагают , что от них нигде не спрячешься .А коллекторы , случайно , не домогают покойника своими звонками ?
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- макссс28.12.2016 16:31только в нашей стране такой идиотизм возможен
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