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Новости

27.12.2016 12:44

Ивановских водителей призывают быть осторожнее

На территории Ивановской области идут интенсивные осадки в виде снега. Так же осложнение дорожных условий в регионе, связанно с сильным порывистым ветром (порывы до 13 м/с). Ухудшена видимость на автодорогах и образуются снежные перемёты на открытых участках дороги. Возможно образование наледи.
В настоящее время задействовано 273 единицы дорожной техники и 75 дорожных рабочих.
  
Департамент дорожного хозяйства и транспорта просит всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, а также выбирать скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий и технического состояния автомобиля. Учитывая осложнение дорожной обстановки, рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.

По вопросам затруднения движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Ивановской области просим незамедлительно сообщать дежурному по телефонам
 (4932) 56-17-08
По вопросам затруднения движения по улично-дорожной сети г. Иваново необходимо обращаться к дежурному по телефонам (4932) 32-80-83 и (4932) 41-22-51 (Управление благоустройства Администрации г. Иваново).

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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									astr								
							
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  • 27.12.2016 14:06
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										+1
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							В настоящее время задействовано 273 единицы дорожной техники, а на http://ивглонасс.рф/уборка_города/  нет ни одной машины. Все продано и пропито?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Станислав Репин								
							
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  • 27.12.2016 14:46
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							Этот сервис давно уже не работает, также как и "умный город"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 27.12.2016 15:28
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										-1
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							Умный город - это точно не про Иваново! Не подходят ни первое ни второе слово))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 27.12.2016 14:41
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Осложнение дорожных условий обусловлено прежде всего тем, что дорожные службы, похоже, уже неделю как забили на дорожные условия. Видимо НГ уже справляют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									автолюбитль								
							
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  • 27.12.2016 16:27
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    • 
										+1
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							С утра просто ужас что было на дороге... а про тротуары вообще молчу
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									автолюбитль								
							
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  • 27.12.2016 16:27
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    • 
										+1
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							проспали ночью как всегда, думали само растает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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