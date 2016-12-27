Ивановских водителей призывают быть осторожнее

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27.12.2016 12:44
Ивановских водителей призывают быть осторожнееНа территории Ивановской области идут интенсивные осадки в виде снега. Так же осложнение дорожных условий в регионе, связанно с сильным порывистым ветром (порывы до 13 м/с). Ухудшена видимость на автодорогах и образуются снежные перемёты на открытых участках дороги. Возможно образование наледи.
В настоящее время задействовано 273 единицы дорожной техники и 75 дорожных рабочих.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта просит всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, а также выбирать скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий и технического состояния автомобиля. Учитывая осложнение дорожной обстановки, рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.
По вопросам затруднения движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Ивановской области просим незамедлительно сообщать дежурному по телефонам
(4932) 56-17-08
По вопросам затруднения движения по улично-дорожной сети г. Иваново необходимо обращаться к дежурному по телефонам (4932) 32-80-83 и (4932) 41-22-51 (Управление благоустройства Администрации г. Иваново).
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Комментарии (6)
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- astr27.12.2016 14:06В настоящее время задействовано 273 единицы дорожной техники, а на http://ивглонасс.рф/уборка_города/ нет ни одной машины. Все продано и пропито?
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- Станислав Репин27.12.2016 14:46Этот сервис давно уже не работает, также как и "умный город"
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- 12312327.12.2016 15:28Умный город - это точно не про Иваново! Не подходят ни первое ни второе слово))
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- ЙЯdЪ27.12.2016 14:41Осложнение дорожных условий обусловлено прежде всего тем, что дорожные службы, похоже, уже неделю как забили на дорожные условия. Видимо НГ уже справляют.
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- автолюбитль27.12.2016 16:27С утра просто ужас что было на дороге... а про тротуары вообще молчу
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- автолюбитль27.12.2016 16:27проспали ночью как всегда, думали само растает
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