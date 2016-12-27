Ивановских водителей призывают быть осторожнее

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На территории Ивановской области идут интенсивные осадки в виде снега. Так же осложнение дорожных условий в регионе, связанно с сильным порывистым ветром (порывы до 13 м/с). Ухудшена видимость на автодорогах и образуются снежные перемёты на открытых участках дороги. Возможно образование наледи.В настоящее время задействовано 273 единицы дорожной техники и 75 дорожных рабочих.Департамент дорожного хозяйства и транспорта просит всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, а также выбирать скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий и технического состояния автомобиля. Учитывая осложнение дорожной обстановки, рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.По вопросам затруднения движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Ивановской области просим незамедлительно сообщать дежурному по телефонам(4932) 56-17-08По вопросам затруднения движения по улично-дорожной сети г. Иваново необходимо обращаться к дежурному по телефонам (4932) 32-80-83 и (4932) 41-22-51 (Управление благоустройства Администрации г. Иваново).