Михаил Бабич может стать послом в Турции

На два близких к Кремлю источника ссылается телеканал «Дождь». В настоящее время Михаил Бабич занимает должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

«Летом он не смог стать послом на Украине, но с тех пор вопрос о его переводе из полпредства не был снят с повестки дня». Однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не подтвердил эту информацию.

Как известно, Михаил Бабич был заместителем председателя правительства Московской области, замглавы администрации Ивановской области и главой правительства Чечни. В течение двух созывов был депутатом Госдумы, после чего стал полпредом президента.

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