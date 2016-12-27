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27.12.2016 12:39
Михаил Бабич может стать послом в Турции
На два близких к Кремлю источника ссылается телеканал «Дождь». В настоящее время Михаил Бабич занимает должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
«Летом он не смог стать послом на Украине, но с тех пор вопрос о его переводе из полпредства не был снят с повестки дня». Однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не подтвердил эту информацию.
Как известно, Михаил Бабич был заместителем председателя правительства Московской области, замглавы администрации Ивановской области и главой правительства Чечни. В течение двух созывов был депутатом Госдумы, после чего стал полпредом президента.
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Комментарии (7)
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- макссс27.12.2016 13:05непотопляемый мужик! респект!
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- {Abbadon{27.12.2016 16:13В данное время ему лучше быть пуленепробиваемым
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- vofchik27.12.2016 13:16теперь у турков будет бизнес отжимать
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- dumdum27.12.2016 14:07Турки не дадут бизнес отжимать, как в Ивановской области. Пристрелят не раздумывая.
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- BBП27.12.2016 15:00ПИСЬков опроверг.(РБК)
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- Стас Карпов27.12.2016 21:02Редкостная сволочь
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- макссс28.12.2016 16:32странно, что он всегда возле вовы...да?)
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