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27.12.2016 12:00Глава Фурмановского района обратился в прокуратуру по "приватизации" Водоканала
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Новости
27.12.2016 12:28
"Засухой" в Фурманове занялась прокуратура
Межрайонная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, случившегося в Фурманове. Напомним, с пятницы в городе нет воды, не работает канализация, в магазинах скупили бутилированную воду.
Подвоз технической воды организован, но на всех ее не хватает, люди начали сливать воду из батарей. Поэтому под угрозой оказалась и система отопления.
Надзорный орган внес представление генеральному директору ООО "Фурманов Водоканал". Но этим, как нас заверили, меры прокурорского реагирования не ограничатся.
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Комментарии (4)
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- Androned27.12.2016 12:51Наконец-то , хоть что-то!
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- Димка Детдомовский27.12.2016 16:11прокуратуре после засухи надо занятся димой ключарёвым. там если копнуть , то такие вещи всплывут...
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- Васька Непутевый27.12.2016 22:07есть установка Ключика до поры до времени не трогать, оставить на заклание как жертвенного барана, когда совсем прижмет и нужно будет кого то отдать на растерзание толпы... беги, Димка, беги!!!))))))
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- pirate27.12.2016 18:38ага, сейчас прокуратура даст воду... ))))
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