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Новости

27.12.2016 12:28

"Засухой" в Фурманове занялась прокуратура

Межрайонная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, случившегося в Фурманове. Напомним, с пятницы в городе нет воды, не работает канализация, в магазинах скупили бутилированную воду. 

Подвоз технической воды организован, но на всех ее не хватает, люди начали сливать воду из батарей. Поэтому под угрозой оказалась и система отопления.

 Надзорный орган внес представление генеральному директору ООО "Фурманов Водоканал". Но этим, как нас заверили, меры прокурорского реагирования не ограничатся.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Androned								
							
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  • 27.12.2016 12:51
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							Наконец-то , хоть что-то!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Димка Детдомовский								
							
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  • 27.12.2016 16:11
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							прокуратуре после засухи надо занятся димой ключарёвым. там если копнуть , то такие вещи всплывут...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 27.12.2016 22:07
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										0
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							есть установка Ключика до поры до времени не трогать, оставить на заклание как жертвенного барана, когда совсем прижмет и нужно будет кого то отдать на растерзание толпы... беги, Димка, беги!!!))))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pirate								
							
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  • 27.12.2016 18:38
    • 
														
    
								
      
									
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							ага, сейчас прокуратура даст воду... ))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

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	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:13

				

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	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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