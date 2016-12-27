"Засухой" в Фурманове занялась прокуратура

Межрайонная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, случившегося в Фурманове. Напомним, с пятницы в городе нет воды, не работает канализация, в магазинах скупили бутилированную воду.

Подвоз технической воды организован, но на всех ее не хватает, люди начали сливать воду из батарей. Поэтому под угрозой оказалась и система отопления.

Надзорный орган внес представление генеральному директору ООО "Фурманов Водоканал". Но этим, как нас заверили, меры прокурорского реагирования не ограничатся.



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