На улице Короткова перевернулась грузовая машина

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2011

Дорожно-транспортное происшествие с одним участником стало причиной пробки. Перевернулась грузовая "Газель". Предположительно, водитель не справился с управлением.