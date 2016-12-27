На Сосневском кладбище обнаружен труп мужчины

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В Советском районе на кладбище обнаружен труп мужчины. Примерный возраст погибшего 50-60 лет. На месте работает оперативно-следственная группа полиции и представители Следственного комитета. Личность мужчины пока не установлена. Выясняется также причина смерти.Сообщает: УМВД по Ивановской области