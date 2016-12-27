Сегодня ночью в Иванове отключат отопление

В зоне отключения окажутся 3 садика, 2 школы, 105 многоквартирных домов

В связи с плановыми ремонтными работами на сетях ПАО "Т-Плюс" в районе ул. Богдана Хмельницкого, в период с 21.00 27.12.16 до 07.00 28.12.16 будут отключены от отопления: МДОУ №108, 150, 159; СОШ №7; №8; 105 МКД; 10 293 человека:

ул Багаева 7, 11, 25/1, 27, 31, 33, 37

ул Богдана Хмельницкого 3, 4, 6, 7, 9, 17, 28, 30, 36В, 36, 40а, 52, 55, 59Б, 59а, 65, 67

ул Велижская 8, 10, 12, 14, 50, 54, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72а

ул Володарского 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34а, 34, 36

ул Добролюбова 1

ул Зеленая 20

ул Капитана Петрачкова 1

ул Лежневская 19/21, 36, 44, 46

пер Летный 2-й 11

ул Маяковского 8, 9, 21а, 22/13, 24, 25, 26

ул Межевая 3-я 5, 7, 9

ул Московская 44, 46, 48, 5

россова 1, 2, 15, 24, 26

ул Ташкентская 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 42, 44, 57, 59, 61

ул Типографская 6

ул Футбольная 2.

Сообщает: администрация г. Иваново



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