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Новости

27.12.2016 11:54

Сегодня ночью в Иванове отключат отопление

В зоне отключения окажутся 3 садика, 2 школы, 105 многоквартирных домов

В связи с плановыми ремонтными работами на сетях ПАО "Т-Плюс" в районе ул. Богдана Хмельницкого, в период с 21.00 27.12.16 до 07.00 28.12.16 будут отключены от отопления: МДОУ №108, 150, 159; СОШ №7; №8; 105 МКД; 10 293 человека:
ул Багаева 7, 11, 25/1, 27, 31, 33, 37
ул Богдана Хмельницкого 3, 4, 6, 7, 9, 17, 28, 30, 36В, 36, 40а, 52, 55, 59Б, 59а, 65, 67
ул Велижская 8, 10, 12, 14, 50, 54, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72а
ул Володарского 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34а, 34, 36
ул Добролюбова 1
ул Зеленая 20
ул Капитана Петрачкова 1
ул Лежневская 19/21, 36, 44, 46
пер Летный 2-й 11
ул Маяковского 8, 9, 21а, 22/13, 24, 25, 26
ул Межевая 3-я 5, 7, 9
ул Московская 44, 46, 48, 5
россова 1, 2, 15, 24, 26
ул Ташкентская 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 42, 44, 57, 59, 61
ул Типографская 6
ул Футбольная 2.

Сообщает: администрация г. Иваново



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									dmitriy								
							
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  • 27.12.2016 12:30
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							Сочувствую...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Любовь 72								
							
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  • 27.12.2016 12:37
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							ПЛАНОВОЕ ??? в конце декабря??? а на другое время года запланировать нельзя???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lion2080								
							
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  • 27.12.2016 14:44
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							 А по Багаева ещё вчера днем отключили отопление! Так что получается мы уже вторые сутки без отопления! Бардак как всегда.....								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • 27.12.2016 21:13
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							А помню как Лёша Хохлов и Женя Бадигин хлестались, что всё "чики-чики".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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