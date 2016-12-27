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Сегодня ночью в Иванове отключат отопление
В связи с плановыми ремонтными работами на сетях ПАО "Т-Плюс" в районе ул. Богдана Хмельницкого, в период с 21.00 27.12.16 до 07.00 28.12.16 будут отключены от отопления: МДОУ №108, 150, 159; СОШ №7; №8; 105 МКД; 10 293 человека:
ул Багаева 7, 11, 25/1, 27, 31, 33, 37
ул Богдана Хмельницкого 3, 4, 6, 7, 9, 17, 28, 30, 36В, 36, 40а, 52, 55, 59Б, 59а, 65, 67
ул Велижская 8, 10, 12, 14, 50, 54, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72а
ул Володарского 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34а, 34, 36
ул Добролюбова 1
ул Зеленая 20
ул Капитана Петрачкова 1
ул Лежневская 19/21, 36, 44, 46
пер Летный 2-й 11
ул Маяковского 8, 9, 21а, 22/13, 24, 25, 26
ул Межевая 3-я 5, 7, 9
ул Московская 44, 46, 48, 5
россова 1, 2, 15, 24, 26
ул Ташкентская 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 42, 44, 57, 59, 61
ул Типографская 6
ул Футбольная 2.
Сообщает: администрация г. Иваново
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Комментарии (4)
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- dmitriy27.12.2016 12:30Сочувствую...
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- Любовь 7227.12.2016 12:37ПЛАНОВОЕ ??? в конце декабря??? а на другое время года запланировать нельзя???
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- lion208027.12.2016 14:44А по Багаева ещё вчера днем отключили отопление! Так что получается мы уже вторые сутки без отопления! Бардак как всегда.....
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- Александр 5627.12.2016 21:13А помню как Лёша Хохлов и Женя Бадигин хлестались, что всё "чики-чики".
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