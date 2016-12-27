В Тейкове из бара парень похитил 100 000 рублей

В отдел МВД России «Тейковский» с заявлением о краже обратилась работница одного из местных баров. Женщина сообщила, что ночью из кассы заведения неизвестный похитил более 100 тысяч рублей. На место преступления выехала следственно оперативная группа. Просмотрев видеозапись с камеры видеонаблюдения полицейские выяснили, что один из посетителей спрятался в подсобном помещении бара и, дождавшись его закрытия, украл более 100 тысяч рублей. С деньгами преступник скрылся через окно. Также в ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял отпечатки пальцев предполагаемого преступника. Таким образом, личность злоумышленника была установлена. Подозреваемым оказался 25-летний ранее судимый безработный местный житель. В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщает: УМВД по Ивановской области

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