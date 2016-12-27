В Иванове пропал человек

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Попов Владимир Петрович 1951 года рождения вышел в прошлую среду утром из дома и пропал. Денег и телефона при себе не было. Инвалид второй группы по кардиозаболеванию. Всех, кто видел мужчину или может сообщить какую-то информацию о нём - просьба звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02