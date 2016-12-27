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Новости

27.12.2016 10:56

Будущее уже наступило: оплачивать покупки в Ивановской области можно телефоном

Отчисления Сбербанка в местные бюджеты за год составили более 800 миллионов

В Ивановском отделении ПАО Сбербанк состоялся брифинг по итогам работы банка в 2016 году.

Мероприятие стало первой в новой должности встречей управляющего Виталия Дорошенко с представителями средств массовой информации.

- Ивановское отделение Сбербанка завершает год с результатом, рекордным за последние несколько лет, - рассказал Виталий Дорошенко. - Объем прибыли позволил банку стать вторым в перечне крупнейших налогоплательщиков области: за 2016 год объем отчислений в местные бюджеты составил более 802 млн. рублей.

На рынке банковских услуг региона Ивановское отделение Сбербанка сохраняет значительные доли, превышая показатели в целом по банку.

Приоритетным направлением работы банка остается кредитование реального сектора экономики. При этом ключевыми направлениям развития кредитования юридических лиц в 2016 году стали специальные программы, позволяющие сделать кредиты доступными по цене и максимально ускорить процесс выдачи кредитов, особенно для малого бизнеса. В частности, первый в Северном банке кредит в рамках Федеральной программы стимулирования кредитования МСП был выдан именно в Иванове. В октябре 2016 года банк сделал серьезный шаг вперед, начав работу с предварительно одобренными кредитами для малого бизнеса.

Современный уровень сервиса для корпоративных клиентов, подчеркнул управляющий, - это возможность получать максимум банковских услуг без визита в банк. 2016 год пополнил список таких услуг так называемой «самоинкассацией» (внесение наличных средств через устройства самообслуживания), возможностями корпоративной карты и рядом других технологичных услуг.

В списке технологических новинок для физических лиц – электронная регистрация перехода права собственности на недвижимость при оформлении ипотеки без визита в МФЦ.

Самые яркие инновации 2016 года: проект безналичной оплаты школьного питания на основе биометрических технологий, замена более чем 50 % платежных терминалов в торговых и сервисных точках на терминалы с бесконтактной технологией. Сбербанк стал первым банком в России, поддерживающим сервис Apple Pay. Терминал, позволяющий оплачивать покупки смартфонами iPhone и «умными» часами Apple Watch, есть даже в банковском буфете. Управляющий показал журналистам, как за 1 минуту подключить к сервису банковскую карту и продемонстрировал процесс оплаты покупки телефоном.

Отвечая на вопрос журналистов о социальной ответственности Сбербанка, Виталий Дорошенко рассказал о том, как работает программа «Сбербанк вместе», а также о проекте «Особенный банк», который разрабатывается Сбербанком для людей с ограниченными возможностями.

- Мы осознаем свою социальную ответственность и не замыкаемся только на вопросах бизнеса, - подчеркнул Виталий Дорошенко. – Мы стремимся к тому, чтобы стать «больше чем банком» для своих клиентов.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									прЫнцеса								
							
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  • 27.12.2016 11:03
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							удивили...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • 27.12.2016 11:15
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							А что бы привести в порядок остановки кинотеатр Современник и пл. Ленина денег у Сбер Банка не оказалось. Изначально когда установили павильоны с банкоматами висели телевизоры и работал глонасc,  но позже экраны демонтировали. А сами павильоны обклеены рекламой банка и работают в интересах финансовой организации. Верните экраны и включите сайт глонасса Ивановского троллейбус!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Antonio *								
							
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  • 27.12.2016 15:45
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							какие остановки?!! они парковки около своих филиалов почистить не могут, снега по колено и ледяная колея, не пройти, не проехать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 27.12.2016 19:44
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							Нда, а мне чего-то казалось, что проект "Особенный банк" давно реализован. :) Ну, это если судить по тому, что творилось в ваших отделениях около банкоматов и терминалов. :) Ну а дальше предбанника, внутрь, так и проходить-то было как-то стрёмно. :) В "Богородском" такое не в каждом отделении больницы увидишь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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