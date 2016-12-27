Будущее уже наступило: оплачивать покупки в Ивановской области можно телефоном

Отчисления Сбербанка в местные бюджеты за год составили более 800 миллионов

В Ивановском отделении ПАО Сбербанк состоялся брифинг по итогам работы банка в 2016 году.

Мероприятие стало первой в новой должности встречей управляющего Виталия Дорошенко с представителями средств массовой информации.

- Ивановское отделение Сбербанка завершает год с результатом, рекордным за последние несколько лет, - рассказал Виталий Дорошенко. - Объем прибыли позволил банку стать вторым в перечне крупнейших налогоплательщиков области: за 2016 год объем отчислений в местные бюджеты составил более 802 млн. рублей.

На рынке банковских услуг региона Ивановское отделение Сбербанка сохраняет значительные доли, превышая показатели в целом по банку.

Приоритетным направлением работы банка остается кредитование реального сектора экономики. При этом ключевыми направлениям развития кредитования юридических лиц в 2016 году стали специальные программы, позволяющие сделать кредиты доступными по цене и максимально ускорить процесс выдачи кредитов, особенно для малого бизнеса. В частности, первый в Северном банке кредит в рамках Федеральной программы стимулирования кредитования МСП был выдан именно в Иванове. В октябре 2016 года банк сделал серьезный шаг вперед, начав работу с предварительно одобренными кредитами для малого бизнеса.

Современный уровень сервиса для корпоративных клиентов, подчеркнул управляющий, - это возможность получать максимум банковских услуг без визита в банк. 2016 год пополнил список таких услуг так называемой «самоинкассацией» (внесение наличных средств через устройства самообслуживания), возможностями корпоративной карты и рядом других технологичных услуг.

В списке технологических новинок для физических лиц – электронная регистрация перехода права собственности на недвижимость при оформлении ипотеки без визита в МФЦ.

Самые яркие инновации 2016 года: проект безналичной оплаты школьного питания на основе биометрических технологий, замена более чем 50 % платежных терминалов в торговых и сервисных точках на терминалы с бесконтактной технологией. Сбербанк стал первым банком в России, поддерживающим сервис Apple Pay. Терминал, позволяющий оплачивать покупки смартфонами iPhone и «умными» часами Apple Watch, есть даже в банковском буфете. Управляющий показал журналистам, как за 1 минуту подключить к сервису банковскую карту и продемонстрировал процесс оплаты покупки телефоном.

Отвечая на вопрос журналистов о социальной ответственности Сбербанка, Виталий Дорошенко рассказал о том, как работает программа «Сбербанк вместе», а также о проекте «Особенный банк», который разрабатывается Сбербанком для людей с ограниченными возможностями.

- Мы осознаем свою социальную ответственность и не замыкаемся только на вопросах бизнеса, - подчеркнул Виталий Дорошенко. – Мы стремимся к тому, чтобы стать «больше чем банком» для своих клиентов.

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