В Фурманове до сих пор нет воды

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На горячую линию нашей телекомпании продолжают поступать звонки от жителей города Фурманов. Они жалуются, что воду до сих пор не дали. Большая часть города, в том числе жители многоквартирных домов, пятый день сидят без воды. "Привозят пожарные машины воду, но она не пригодна для питья.Помогите нам". Напомним, над устранением аварии работники Водоканала начали работать в воскресенье.