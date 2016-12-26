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27.12.2016 10:36

В Фурманове до сих пор нет воды

На горячую линию нашей телекомпании продолжают поступать звонки от жителей города Фурманов. Они жалуются, что воду до сих пор не дали. Большая часть города, в том числе жители многоквартирных домов, пятый день сидят без воды. "Привозят пожарные машины воду, но она не пригодна для питья.
Помогите нам". Напомним, над устранением аварии работники Водоканала начали работать в воскресенье. 

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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									asdfg								
							
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  • 27.12.2016 10:45
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							Спасибо городским властям за поддержку населения и своевременное освещение хода работ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lesiklesik								
							
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  • 27.12.2016 10:56
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							А тем временем, пока продолжалась героическая борьба двух с половиной землекопов из Водоканала с коварным грунтом, совершающим подвижки, Фурманов медленно, но верно превращался в источающую миазмы клоаку.
    
Скоро, кстати, и отопления не будет, потому что люди начали массово сливать воду из батарей центрального отопления. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asdfg								
							
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  • 27.12.2016 10:59
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										+1
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							Уважаемая редакция, привлеките внимание к проблеме не только на местном уровне. Потому что на фурмановских чиновников надежды нет никакой.
    
Этот новый год Фурмановцы запомнят очень надолго.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Benja								
							
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  • 27.12.2016 12:01
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Вот просто из любопытсва интересно, сколько жителей подадут в суд на администрацию города, сколько напишут жалобы в прокуратуру?
    
Пока граждане позволяют держать себя в таких условиях, всё так и будет продолжаться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Екатерина Смирнова								
							
    • 
							
  • 27.12.2016 16:25
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										0
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							Мне вот интересно, а кто возместит мне деньги за покупку  воды? Кто из городских властей придёт чистит унитазы людям?  И за качество этой воды не с нас должны деньги брать за воду, а ещё нам доплачивать.  Свиньи вы уважаемые начальники водоканала, да и мер города. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Michael Laszkiewicz								
							
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  • 27.12.2016 18:31
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							Как повезло нашим свиноподобным начальникам , что живут в такой стране, где народ терпеливый. У них все хорошо. Скоты!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Michael Laszkiewicz								
							
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  • 27.12.2016 19:51
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							Сейчас выступило по Телесереда нечто по фамилии Шилов (какой-то начальник), такую ахинею нес, что Водоканал им не принадлежит ( а вы что там уборщицами работаете, если вам по фигу кому продаете бвшую собственность города). В общем, я понял, надо топить снег. А еще наша учительница по русскому говорила про такую речь  "Детский лепет, приходи глядеть". Боже мой, кто нами правит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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