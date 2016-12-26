В Фурманове до сих пор нет воды

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27.12.2016 10:36
В Фурманове до сих пор нет водыНа горячую линию нашей телекомпании продолжают поступать звонки от жителей города Фурманов. Они жалуются, что воду до сих пор не дали. Большая часть города, в том числе жители многоквартирных домов, пятый день сидят без воды. "Привозят пожарные машины воду, но она не пригодна для питья.
Помогите нам". Напомним, над устранением аварии работники Водоканала начали работать в воскресенье.
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Скоро, кстати, и отопления не будет, потому что люди начали массово сливать воду из батарей центрального отопления.
Этот новый год Фурмановцы запомнят очень надолго.
Пока граждане позволяют держать себя в таких условиях, всё так и будет продолжаться.