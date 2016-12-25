Глава Фурмановского района обратился в прокуратуру по "приватизации" Водоканала

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Аварийная ситуация в Фурманове (около 10 тысяч человек на несколько дней остались без водоснабжения и работоспособной канализации) вернула в повестку дня вопрос по законности передачи городского Водоканала в частные руки.В 2007 году (в ту пору главой Фурмановского района был Александр Смирнов) МУП был преобразован.Предприятие, снабжающее город водой через какое-то время ушло в частные руки - при этом муниципальные власти так ничего и не сделали, чтобы сохранить над ним контроль.В соответствии с данными ЕГРЮЛ, в октябре 2007 году МУП "МПО ЖКХ" Фурманова было преобразовано. Правопреемниками стали МУП "Электросеть" и ОАО "Ресурсо-снабжающая компания".В декабре 2008 года ОАО "РСК" было объявлено банкротом, было открыто конкурсное производство.В апреле 2015 года в ОАО "Ресурса-Снабжающая компания" конкурсным управляющим был назначен Р.Р.Латыпов. (Один из совладельцев "водного бизнеса" в Фурманове - см. далее)Действующий глава Фурмановского района Дмитрий Ключарев обратился в прокуратуру с просьбой проверить процедуру "ухода" муниципального имущества в частные руки. По его мнению, одной из причин сложившейся аварийной ситуации является и то, что владельцы предприятия, снабжающего город водой, ненадлежащим образом следят за сетями.На сегодня владение предприятием, вероятно, осуществляется через несколько фирм:- ООО "Фурманов Водоканал" (зарегистрировано в 2011 году, адрес: Фурманов, ул.Д.Бедного, 66), учредитель (с октября 2016 года) - С.В.Беленов.- ООО "Водосеть" (зарегистрировано в ноябре 2016 года, адрес аналогичный), учредитель - Р.Р.Латыпов.Р.Р.Латыпов также является совладельцем- ООО "ВДК" (зарегистрировано в ноябре 2012 года, адрес: Фурманов, ул.Дачная, д.39а), имеет лицензию по добыче воды.- ООО "Фурманов теплоэнерго" (зарегистрировано в марте 2011 года, адрес: Фурманов, ул.Дачная, д.39а), занимается производством пара и горячей воды- ООО "Объединенные коммунальные системы" (зарегистрировано в Москве в январе 2012 года)В последних двух фирмах основным владельцем зарегистрирована Т.А.Зайц.