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Новости

27.12.2016 12:00

Глава Фурмановского района обратился в прокуратуру по "приватизации" Водоканала


Аварийная ситуация в Фурманове (около 10 тысяч человек на несколько дней остались без водоснабжения и работоспособной канализации) вернула в повестку дня вопрос по законности передачи городского Водоканала в частные руки.

В 2007 году (в ту пору главой Фурмановского района был Александр Смирнов) МУП был преобразован.
Предприятие, снабжающее город водой через какое-то время ушло в частные руки - при этом муниципальные власти так ничего и не сделали, чтобы сохранить над ним контроль.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ, в октябре 2007 году МУП "МПО ЖКХ" Фурманова было преобразовано. Правопреемниками стали МУП "Электросеть" и ОАО "Ресурсо-снабжающая компания".

В декабре 2008 года ОАО "РСК" было объявлено банкротом, было открыто конкурсное производство.
В апреле 2015 года в ОАО "Ресурса-Снабжающая компания" конкурсным управляющим был назначен Р.Р.Латыпов. (Один из совладельцев "водного бизнеса" в Фурманове - см. далее)

Действующий глава Фурмановского района Дмитрий Ключарев обратился в прокуратуру с просьбой проверить процедуру "ухода" муниципального имущества в частные руки. По его мнению, одной из причин сложившейся аварийной ситуации является и то, что владельцы предприятия, снабжающего город водой, ненадлежащим образом следят за сетями.

На сегодня владение предприятием, вероятно, осуществляется через несколько фирм: 
- ООО "Фурманов Водоканал" (зарегистрировано в 2011 году, адрес: Фурманов, ул.Д.Бедного, 66), учредитель (с октября 2016 года) - С.В.Беленов.
- ООО "Водосеть" (зарегистрировано в ноябре 2016 года, адрес аналогичный), учредитель -  Р.Р.Латыпов.

Р.Р.Латыпов также является совладельцем
- ООО "ВДК" (зарегистрировано в ноябре 2012 года, адрес: Фурманов, ул.Дачная, д.39а), имеет лицензию по добыче воды.
- ООО "Фурманов теплоэнерго" (зарегистрировано в марте 2011 года, адрес: Фурманов, ул.Дачная, д.39а), занимается производством пара и горячей воды
- ООО "Объединенные коммунальные системы" (зарегистрировано в Москве в январе 2012 года)

В последних двух фирмах основным владельцем зарегистрирована Т.А.Зайц.
 

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 27.12.2016 13:32
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							Злые языки утверждают, что тарифные решения, позволившие этим товарищам безнаказанно набивать свои карманы и ничего не делать с изношенными сетями, обеспечивали некто г-н Шарыпов и г-н Громов, по очереди занимая должности Председателя РСТ Ивановской области...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Димка Детдомовский								
							
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  • 27.12.2016 16:03
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							какой хитрый этот ключарёв. лучше бы на себя написал в прокуратуру и рассказал как "завладел" Прогрессом в Фурманове. Плешанов Сеергей Львович ещё жив и всё помнит. Куда же смотрит губернатор? почему такие проходимцы как Дима Ключарёв до сих пор возглавляют районы области?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 27.12.2016 16:43
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							А, ну понятно - убыточный геммор впарили под шумок экономического роста. :) Забыв сообщить, что это всё заново проложить и проще и дешевле, чем это реанимировать. :) Теперь администрация ни причём совсем :), незадачливый собственник, почти Вексельберг, как в поговорке - "Не было у бабы печали, да купила баба порося..." :) Ну а жители... Ну надож как-то выяснить стратегическому инвестору, а каков на самом деле платежеспособный спрос на ресурс? :) Стоит вкладываться в прокладку сетей по новой или того, умерла так умерла. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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