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Новости

27.12.2016 10:34

В Шуе полицейские задержали грабителя

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Шуйский» с заявлением обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что в собственном подъезде дома по улице по улице Свердлова в Шуе на него напал неизвестный преступник и отобрал сотовый телефон. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и установили приметы предполагаемого преступника. По горячим следам сотрудниками полиции был задержан 38-летний ранее судимый житель Шуи. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Сообщает: УМВД по Ивановской области




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					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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