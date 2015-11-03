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Новости

34 минуты назад

Бомж проник на территорию ивановского аэропорта и погиб

Кто погибнет, если так же легко туда проникнут террористы?

По информации ivanovonews, еще 22 декабря на территории ивановского аэропорта произошло чрезвычайное событие: в помещении, похожем на трансформаторную рядом с БПРМ-110 (ближний приводной радиомаяк) был обнаружен труп мужчины.

По предварительным данным, гражданин без определенного места жительства проник на территорию  аэропорта Иваново-Южный через забор и проник в помещение, пытаясь в нем согреться.
Смерть могла наступить либо от удара током, либо от переохлаждения.

Впрочем, вопрос вызывает не только факт смерти: если так легко на территорию ивановского аэропорта проникают бомжи, то где гарантия, что так же легко не могут попасть террористы?

Напомним, в ивановском аэропорте осуществляются рейсы в Иваново, Санкт-Петербург, Сочи.

 

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							 в ивановском аэропорте осуществляются рейсы в Иваново ..улыбнуло ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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