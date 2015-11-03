Бомж проник на территорию ивановского аэропорта и погиб

Кто погибнет, если так же легко туда проникнут террористы?

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

465

По информации ivanovonews, еще 22 декабря на территории ивановского аэропорта произошло чрезвычайное событие: в помещении, похожем на трансформаторную рядом с БПРМ-110 (ближний приводной радиомаяк) был обнаружен труп мужчины.По предварительным данным, гражданин без определенного места жительства проник на территорию аэропорта Иваново-Южный через забор и проник в помещение, пытаясь в нем согреться.Смерть могла наступить либо от удара током, либо от переохлаждения.Впрочем, вопрос вызывает не только факт смерти: если так легко на территорию ивановского аэропорта проникают бомжи, то где гарантия, что так же легко не могут попасть террористы?Напомним, в ивановском аэропорте осуществляются рейсы в Иваново, Санкт-Петербург, Сочи.