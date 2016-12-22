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Названа вероятная причина удара током девушки в троллейбусе
Как мы сообщали, в прошлую среду в Иванове произошел трагический случай на остановке «Проспект Ленина»: 28-летнюю девушку, садившуюся в троллейбус, сильно ударило током, после чего она попала в реанимацию.
Троллейбус был обесточен и отбуксирован для проведения проверки технического состояния.
Результаты которой, как корреспонденту Ivanovonews заявляли в МУП «Ивановский пассажирский транспорт», должны были быть готовы к концу прошлой недели, но соответствующий акт пока не оформлен.
Однако, факт токоутечки в МУП «ИПТ» признают.
Как отметили в пресс-службе администрации г. Иваново, в марте 2015 года этот троллейбус прошел капитальный ремонт, в начале 2016 года было проведено первое техническое обслуживание, в ноябре — второе.
Утверждается, что каждый день, в том числе и в среду, транспортное средство проходило проверку, все было в норме. Предполагается, утечка тока произошла из-за механического повреждения провода.
Известно, что пострадавшая выписана из лечебного учреждения.
Руководство МУП «ИПТ» заявляет, что связывалось с ней, приносило извинения и хотело решить вопрос о возмещении ущерба.
Троллейбус был обесточен и отбуксирован для проведения проверки технического состояния.
Результаты которой, как корреспонденту Ivanovonews заявляли в МУП «Ивановский пассажирский транспорт», должны были быть готовы к концу прошлой недели, но соответствующий акт пока не оформлен.
Однако, факт токоутечки в МУП «ИПТ» признают.
Как отметили в пресс-службе администрации г. Иваново, в марте 2015 года этот троллейбус прошел капитальный ремонт, в начале 2016 года было проведено первое техническое обслуживание, в ноябре — второе.
Утверждается, что каждый день, в том числе и в среду, транспортное средство проходило проверку, все было в норме. Предполагается, утечка тока произошла из-за механического повреждения провода.
Известно, что пострадавшая выписана из лечебного учреждения.
Руководство МУП «ИПТ» заявляет, что связывалось с ней, приносило извинения и хотело решить вопрос о возмещении ущерба.
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Комментарии (9)
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- Медведьсегодня, 15:24Проездной билет на 1год заработала
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:31Мехповреждение изоляции на низкой стороне уже после преобразователя? Тогда почему сигналка преобразователя не пискнула? Производители контроль на утечку вроде штатно ставят давно?
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- Медведьсегодня, 15:42нету и не было, не гони
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:45Так, понятно, товарисч у нас с другой планеты будет. :) ТТУ, МУП "ИПТ" запроси, как у них электрическая часть троллейбуса после КВР выглядит. :)
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 15:42Кругом один цирк,а не страна,куда не глянь(((
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- Виктория Кимсегодня, 15:55Считаю, тысяч 500 (рублей) как минимум должны выплатить - она была на грани жизни и смерти. Спасибо, что молодая. У пожилого человека могло остановиться сердце (или у ребенка). На Западе затребовали бы десятки миллионов.
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:57Страховая, страхующая гражданскую ответственность перевозчика, по прейскуранту выплатит. Согласно имеющемуся заключению медиков о причинённом вреде здоровью.
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- foxсегодня, 15:55повезло девушке, в рубашке родилась. А случай конечно редкий но меткий, сейчас как раз под тралики копают-обязательно будут использовать этот случай как аргумент.
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 16:08Кстати о птичках. :) Господин Поляков, ау! :) Там у меня в комментах в пятничном репортаже по данной теме, один гражданин(-ка) чистуху практически написал по 238-й УК РФ. :) Он по данной теме, как выясняется, сказать внятно ничего не мог в принципе - он ни специальными навыками и знаниями не обладает, да и электрическую схему троллейбуса ивановского современного даже не представляет. :) Это я к тому - в СК материал сами передадите для проверки или мне топать? :) Оно там ещё в административке созналось - ведение незаконной коммерческой деятельности в СМИ. :) Там как бы тоже, штраф-то хороший такой. :)
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