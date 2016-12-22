Названа вероятная причина удара током девушки в троллейбусе

Как мы сообщали, в прошлую среду в Иванове произошел трагический случай на остановке «Проспект Ленина»: 28-летнюю девушку, садившуюся в троллейбус, сильно ударило током, после чего она попала в реанимацию.

Троллейбус был обесточен и отбуксирован для проведения проверки технического состояния.

Результаты которой, как корреспонденту Ivanovonews заявляли в МУП «Ивановский пассажирский транспорт», должны были быть готовы к концу прошлой недели, но соответствующий акт пока не оформлен.

Однако, факт токоутечки в МУП «ИПТ» признают.



Как отметили в пресс-службе администрации г. Иваново, в марте 2015 года этот троллейбус прошел капитальный ремонт, в начале 2016 года было проведено первое техническое обслуживание, в ноябре — второе.

Утверждается, что каждый день, в том числе и в среду, транспортное средство проходило проверку, все было в норме. Предполагается, утечка тока произошла из-за механического повреждения провода.



Известно, что пострадавшая выписана из лечебного учреждения.

Руководство МУП «ИПТ» заявляет, что связывалось с ней, приносило извинения и хотело решить вопрос о возмещении ущерба.

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