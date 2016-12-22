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Новости

сегодня, 14:59

Названа вероятная причина удара током девушки в троллейбусе 

Как мы сообщали, в прошлую среду в Иванове произошел трагический случай на остановке «Проспект Ленина»: 28-летнюю девушку, садившуюся в троллейбус, сильно ударило током, после чего она попала в реанимацию.
Троллейбус был обесточен и отбуксирован для проведения проверки технического состояния.
Результаты которой, как корреспонденту Ivanovonews заявляли в МУП «Ивановский пассажирский транспорт», должны были быть готовы к концу прошлой недели, но соответствующий акт пока не оформлен. 
Однако, факт токоутечки в МУП «ИПТ» признают. 

Как отметили в пресс-службе администрации г. Иваново, в марте 2015 года этот троллейбус прошел капитальный ремонт, в начале 2016 года было проведено первое техническое обслуживание, в ноябре — второе. 
Утверждается, что каждый день, в том числе и в среду, транспортное средство проходило проверку, все было в норме. Предполагается, утечка тока произошла из-за механического повреждения провода. 

Известно, что пострадавшая выписана из лечебного учреждения.
Руководство МУП «ИПТ» заявляет, что связывалось с ней, приносило извинения и хотело решить вопрос о возмещении ущерба.



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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 15:24
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							Проездной билет на 1год заработала								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:31
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							Мехповреждение изоляции на низкой стороне уже после преобразователя? Тогда почему сигналка преобразователя не пискнула? Производители контроль на утечку вроде штатно ставят давно? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 15:42
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										+1
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							нету и не было, не гони								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:45
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							Так, понятно, товарисч у нас с другой планеты будет. :) ТТУ, МУП "ИПТ" запроси, как у них электрическая часть троллейбуса после КВР выглядит. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 15:42
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										+1
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							Кругом один цирк,а не страна,куда не глянь(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 15:55
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							Считаю, тысяч 500 (рублей) как минимум должны выплатить - она была на грани жизни и смерти. Спасибо, что молодая. У пожилого человека могло остановиться сердце (или у ребенка). На Западе затребовали бы десятки миллионов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:57
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							Страховая, страхующая гражданскую ответственность перевозчика, по прейскуранту выплатит. Согласно имеющемуся заключению медиков о причинённом вреде здоровью.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 15:55
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							повезло девушке, в рубашке родилась. А случай конечно редкий но меткий, сейчас как раз  под тралики копают-обязательно будут использовать этот случай как аргумент.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:08
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							Кстати о птичках. :) Господин Поляков, ау! :) Там у меня в комментах в пятничном репортаже по данной теме, один гражданин(-ка) чистуху практически написал по 238-й УК РФ. :) Он по данной теме, как выясняется, сказать внятно ничего не мог в принципе - он ни специальными навыками и знаниями не обладает, да и электрическую схему троллейбуса ивановского современного даже не представляет. :) Это я к тому - в СК материал сами передадите для проверки или мне топать? :) Оно там ещё в административке созналось - ведение незаконной коммерческой деятельности в СМИ. :) Там как бы тоже, штраф-то хороший такой. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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					ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

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