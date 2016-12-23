В Ивановской области бушует эпидемия

Показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 56,67 % выше уровня эпидемического порога. За прошлую неделю за медицинской помощью обратилось 12 609 человек.

Показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога зарегистрирован среди вех возрастных групп. Среди детского населения в возрастных группах: до 2 лет – на 14,33%, от 3-х до 6-ти лет – на 44,9%, с 7 до 14 дет – на 28,93%. Превышение эпидемического порога заболеваемости среди взрослого населения на 144,47%.

В городе Иваново за прошлую неделю зарегистрировано 7034 случая ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года на 83,82%. Показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога зарегистрирован среди детского населения в возрастных группах: до 2 лет – на 32,41%, от 3-х до 6-ти лет – на 75,38%. Однако в возрастной группе с 7 до 14 лет показатель заболеваемости ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года на 0,19%. Регистрируется превышение эпидемического порога заболеваемости среди взрослого населения на 77,07%.

По результатам лабораторного мониторинга на 51 неделе определялись антигены вируса гриппа А (H3N2) и вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы и риновирусы).Охвачено прививками против гриппа 36,9% от совокупного населения области.

Сообщает: Управление Роспотребнадзора по Ивановской области









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