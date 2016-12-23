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Новости

сегодня, 14:42

В Ивановской области бушует эпидемия

Показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 56,67 % выше уровня эпидемического порога. За прошлую неделю за медицинской помощью обратилось 12 609 человек. 

Показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога зарегистрирован среди вех возрастных групп. Среди детского населения в возрастных группах: до 2 лет – на 14,33%, от 3-х до 6-ти лет – на 44,9%, с 7 до 14 дет – на 28,93%.  Превышение эпидемического порога заболеваемости среди  взрослого населения на 144,47%.

В городе Иваново за прошлую неделю зарегистрировано 7034 случая ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года на 83,82%. Показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога зарегистрирован среди детского населения в возрастных группах: до 2 лет – на 32,41%, от 3-х до 6-ти лет – на 75,38%. Однако в возрастной группе с 7 до 14 лет показатель заболеваемости ниже уровня  эпидемического порога, характерного для данного периода года на 0,19%.  Регистрируется превышение эпидемического порога заболеваемости среди  взрослого населения на 77,07%.

По результатам лабораторного мониторинга на 51 неделе определялись антигены вируса гриппа А (H3N2) и вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы и риновирусы).Охвачено прививками против гриппа 36,9% от совокупного населения области.

Сообщает: Управление Роспотребнадзора по Ивановской области





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  • сегодня, 16:12
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							Но карантин отменили...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
				
вчера, 21:39

				

				КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды 
									
								

					ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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