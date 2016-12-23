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Новости

сегодня, 13:58

В Фурманове работают над устранением аварии на водопроводе

ФОТО
Возобновить подачу воды планируют сегодня вечером - после 18:00. Одной из причин возникновения прорыва называют подвижку грунта в результате оттепели. Напомним, авария произошла еще в пятницу. Тысячи жителей многоквартирных домов оказались на грани коммунальной катастрофы. В городе штурмуют колонки частного сектора, в магазинах оказалась скуплена вся питьевая вода.  

Подробности смотрите в вечерних выпусках программы "Губерния"


ключевые слова: авария прорыв вода
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Бандеровец								
							
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  • сегодня, 14:20
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							Отключить ! потерпят
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 14:34
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							Всенепременнейше. :) Как только, так сразу. :) Тоже чтоль, гонорар за консультации требовать будешь? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fcz								
							
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  • сегодня, 14:49
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							"в результате оттепели",ага,ёп!а никак не в результате "прогнившей системы".Во всех смыслах этого выражения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Dashka1988								
							
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  • сегодня, 15:00
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							В Лежневе без горячей сидим уже с 19 числа								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ксения Фомичёва								
							
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  • сегодня, 16:06
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							сегодня не третий,а четвертый день без воды сидим,нет вообще никакой.И катастрофа никак не из-за грунта,а из за того что сгнили все трубы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sanchez_v								
							
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  • сегодня, 16:38
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							21 век. М-да, хорошо живем. Давно пора ввести сроки устранения последствий такого разгильдяйства - 8 часов. Не успели за 8 часов - платите неустойку добросовестно оплачивающим такие недоуслуги клиентам за каждый час просрочки и еще штраф в соответствующие органы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
				
вчера, 21:39

				

				КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды 
									
								

					ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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