В Фурманове работают над устранением аварии на водопроводе

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Возобновить подачу воды планируют сегодня вечером - после 18:00. Одной из причин возникновения прорыва называют подвижку грунта в результате оттепели. Напомним, авария произошла еще в пятницу. Тысячи жителей многоквартирных домов оказались на грани коммунальной катастрофы. В городе штурмуют колонки частного сектора, в магазинах оказалась скуплена вся питьевая вода.Подробности смотрите в вечерних выпусках программы "Губерния"