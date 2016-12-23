Похожие новости
-
вчера, 21:39КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
-
(3)
- 4270
- 17
-
Новости
сегодня, 13:58
В Фурманове работают над устранением аварии на водопроводе
ФОТОВозобновить подачу воды планируют сегодня вечером - после 18:00. Одной из причин возникновения прорыва называют подвижку грунта в результате оттепели. Напомним, авария произошла еще в пятницу. Тысячи жителей многоквартирных домов оказались на грани коммунальной катастрофы. В городе штурмуют колонки частного сектора, в магазинах оказалась скуплена вся питьевая вода.
Подробности смотрите в вечерних выпусках программы "Губерния"
- оцените новость:
-
(1)
- 926
- 6
Комментарии (6)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Бандеровецсегодня, 14:20Отключить ! потерпят
-
- Вахтанг Камикадзесегодня, 14:34Всенепременнейше. :) Как только, так сразу. :) Тоже чтоль, гонорар за консультации требовать будешь? :)
-
- fczсегодня, 14:49"в результате оттепели",ага,ёп!а никак не в результате "прогнившей системы".Во всех смыслах этого выражения.
-
- Dashka1988сегодня, 15:00В Лежневе без горячей сидим уже с 19 числа
-
- Ксения Фомичёвасегодня, 16:06сегодня не третий,а четвертый день без воды сидим,нет вообще никакой.И катастрофа никак не из-за грунта,а из за того что сгнили все трубы.
-
- sanchez_vсегодня, 16:3821 век. М-да, хорошо живем. Давно пора ввести сроки устранения последствий такого разгильдяйства - 8 часов. Не успели за 8 часов - платите неустойку добросовестно оплачивающим такие недоуслуги клиентам за каждый час просрочки и еще штраф в соответствующие органы.
Новость дня
вчера, 21:39КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает
-
(3)
- 4277
23.12.2016 13:51В ивановских муниципальных аптеках приостановлена продажа настойки боярышника
-
(2)
- 2462
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 5618
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(1)
- 6018