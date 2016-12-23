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11 минут назад
Очередной гуманитарный груз отправился из Иванова в Луганскую область
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Более тысячи сладких гостинцев для детей города Лутугино. В каждый подарок вложена поздравительная открытка. Также ученики и учителя школ областного центра организовали сбор канцелярских товаров: тетрадей, ручек, карандашей. Сегодня утром грузовая машина, наполненная коробками, отправилась к российско-украинской границе. Сопровождают ее благотворительная организация «Мы» и сотрудники МЧС. Планируется, что уже в среду груз дойдет до адресата.
- Мы рады, что такое большое количество ивановцев откликнулись, - рассказал руководитель организации «Мы» Михаил Шатов. - Из Лутугино звонили, передавали большой и низкий поклон за такую заботу и переживания. Новый год — это праздник прежде всего для детей, и мы должны их поддержать.
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