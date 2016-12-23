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Новости

11 минут назад

Очередной гуманитарный груз отправился из Иванова в Луганскую область

ФОТО

Более тысячи сладких гостинцев для детей города Лутугино. В каждый подарок вложена поздравительная открытка. Также ученики и учителя школ областного центра организовали сбор канцелярских товаров: тетрадей, ручек, карандашей. Сегодня утром грузовая машина, наполненная коробками, отправилась к российско-украинской границе. Сопровождают ее благотворительная организация «Мы» и сотрудники МЧС. Планируется, что уже в среду груз дойдет до адресата. 
- Мы рады, что такое большое количество ивановцев откликнулись, - рассказал руководитель организации «Мы» Михаил Шатов. - Из Лутугино звонили, передавали большой и низкий поклон за такую заботу и переживания. Новый год — это праздник прежде всего для детей, и мы должны их поддержать.



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
				
вчера, 21:39

				

				КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды 
									
								

					ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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