В отношении начальника управления строительства и ЖКХ г. Кохмы возбуждено уголовное дело

Ивановская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению индивидуального предпринимателя из Кохмы, который заявил о том, что его права были нарушены при сносе многоквартирного аварийного дома.



Установлено, что 31.12.2008 постановлением главы г.о. Кохма многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 44 признан аварийным и подлежащим сносу. Между тем, в собственности предпринимателя находилось нежилое помещение, расположенное в этом доме.

Несмотря на то, что в установленном законом порядке нежилое помещение, принадлежащее предпринимателю изъято не было, начальником управления строительства и ЖКХ администрации городского округа Кохма Ивановской заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийного жилого дома. Работы выполнены, дом снесен в январе 2016 года.

Тем самым допущено ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя, выразившееся в лишении его прав на владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему недвижимым имуществом.

Ивановский межрайонный прокурор в Ивановский МСО СУ СК РФ по Ивановской области направил материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении начальника управления строительства и ЖКХ администрации городского округа Кохма Ивановской области.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 Уголовного Кодекса РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Ход расследования находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Сообщает: Прокуратура Ивановской области







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