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У пенсионерки в Иванове мошенницы провели «денежную реформу»
Были похищены все её накопления
Сотрудниками отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иваново зарегистрирована очередная кража денег у пенсионерки. Было установлено, что днем две неизвестные женщины пришли в квартиру к 66-летней жительнице Иванова под видом социальных работников. Заговорив о предстоящей денежной реформе. Одна из злоумышленниц попросила потерпевшую принести денежную купюру, чтобы переписать ее номер. Пенсионерка согласилась и принесла из комнаты банкноту. Во время того, как одна из мошенниц отвлекала потерпевшую разговорами, другая проникла в комнату, где хранились деньги и похитила все ее накопления – 50 000 рублей. После этого аферистки сразу же покинули квартиру. Вскоре пенсионерка обнаружила пропажу наличных и обратилась с заявлением в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот предполагаемых преступниц. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленниц.
Сотрудники полиции напоминают, что аферисты могут прийти к Вам в дом под разными предлогами. В случае, когда неожиданно пришли работники какой-либо службы, не пускайте их сразу в квартиру, спросите удостоверение, позвоните в их организацию и уточните, работают ли там эти люди, и выходили ли они по вашему адресу. В случае появления мошенников, как можно быстрее сообщите об этом в полицию.
Сообщает: УМВД по Ивановской области
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Комментарии (1)
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- дедАндрюша10 минут назадБатюшки, ведь ей всего 66, а не 90, не 100, молодайка совсем, по моим-то понятиям. Не дай бог дожить до таких... мозгов! Хотя по-человечески жаль.
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