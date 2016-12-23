Бизнесмены Ивановской области должны фонду социального страхования 37 миллионов

Об этом, в частности, упоминали руководители регионального отделения на пресс-конференции, посвященной переменам в системе соц. страха. Одно из новшеств - перевод платежей в налоговые органы. Это, в первую очередь означает перевод уклонения от уплаты в уголовную плоскость - сообщил руководитель регионального отделения Игорь Светушков. Руководство отделения предлагает должникам (а их - около 3 000) поторопиться с платежами до конца года.

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