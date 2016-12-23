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сегодня, 11:01
«Тенора XXI века» начали свой концерт в Иванове с минуты молчания
Точней, они начали программу с песни из репертуара ансамбля песни и пляски имени Александрова «Шел солдат». Затем объявили минуту молчания памяти жертв авиакатастрофы.
Руководитель проекта, Дмитрий Северцев, рассказал, что участников многое связывает с ансамблем, некоторые там работали.
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