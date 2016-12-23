Пешехода закидало кусками льда из-под попавшей в ДТП машины в Иванове





ДТП случилось 23 декабря около 20.20 на улице Павла Большевикова областного центра. Автомобиль «Опель Астра» вылетел на встречку и врезался в «Хендай». Ударом корейскую иномарку отбросило на снежный вал. При этом разлетевшиеся куски льда попали в проходившего по тротуару пешехода. Он получил ушиб кистей. А «Опель» еще умудрился врезаться в «ГАЗ», после чего водитель немецкой легковушки, бросив машину, скрылся с места ДТП.

В аварии пострадали также водитель «ГАЗа» (с ушибом грудной клетки доставлен в 1-й травмпункт) и пассажир «Опеля» - получил травму головы.

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