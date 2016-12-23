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Новости

сегодня, 10:57

Пешехода закидало кусками льда из-под попавшей в ДТП машины в Иванове


ДТП случилось 23 декабря около 20.20 на улице Павла Большевикова областного центра. Автомобиль «Опель Астра» вылетел на встречку и врезался в «Хендай». Ударом корейскую иномарку отбросило на снежный вал. При этом разлетевшиеся куски льда попали в проходившего по тротуару пешехода. Он получил ушиб кистей. А «Опель» еще умудрился врезаться в «ГАЗ», после чего водитель немецкой легковушки, бросив машину, скрылся с места ДТП.

В аварии пострадали также водитель «ГАЗа» (с ушибом грудной клетки доставлен в 1-й травмпункт) и пассажир «Опеля» - получил травму головы. 



ключевые слова: ДТП пешеход пострадавшие
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 11:10
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							Очередной алкаш за рулём,нужно опять ужесточать наказание,сразу сажать за пьянку!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dududutrururu@yandex.ru								
							
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  • сегодня, 11:17
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							Нужно не только сажать за пьянку, а самое главное конфисковать автомобиль на срок лишения прав. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 11:19
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							Соглашусь,но только тут будут нюансы,окажется что собственник авто будет,брат,сват и т.д. и т.п.(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sanchez_v								
							
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  • сегодня, 11:55
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							Нужно конфисковывать навсегда, а если авто чужое - вешать долг стоимостью в это авто								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
				
вчера, 21:39

				

				КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды 
									
								

					ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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