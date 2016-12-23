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сегодня, 10:22
В связи с трауром в стране в Иванове перенесены ёлки
Сегодня в России объявлен траур в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае.Ивановская администрация сообщает, что новогодние мероприятия для детей, запланированные в ЦКиО на 26 декабря на 09.30 и 12.30 переносятся на 29 декабря на 09.00 и 14.00 соответственно. «Ёлка», запланированная в театре кукол на 15.30 на 26 декабря, переносится на 28 декабря на 15.30.
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