В связи с трауром в стране в Иванове перенесены ёлки





Сегодня в России объявлен траур в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае.

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Ивановская администрация сообщает, что новогодние мероприятия для детей, запланированные в ЦКиО на 26 декабря на 09.30 и 12.30 переносятся на 29 декабря на 09.00 и 14.00 соответственно. «Ёлка», запланированная в театре кукол на 15.30 на 26 декабря, переносится на 28 декабря на 15.30.