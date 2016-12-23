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вчера, 22:57
26 декабря в Фурманове, который третий день без воды, обещают дать воду на несколько часов
ВИДЕО Жители "делают воду" из снега
По информации ivanovonews, которая была получена по официальным каналам, в Фурманове произошла авария между «станцией первого подъема» и «станцией обезжелезивания».
Из-за движения грунта в трех местах прорвало трубу диаметром около 60 см., которая залегает на глубине 2 метров.
23 декабря коммунальная служба отключила водоснабжение трети города - около 10 тысяч человек остались без воды и работоспособной канализации.
К вечеру 25 декабря коммунальщики смогли сделать «капсулу» и «гильзу», которую поставили на аварийный участок. 26 декабря планируется провести сварку.
Власти совместно с МЧС организовали подвоз технической и питьевой воды, хотя жители города в социальных сетях отрицательно отзываются о качестве такой помощи. Многие из них вынуждены «добывать воду» из снега.
В администрации Фурмановского района ivanovonews сообщили, что утром 26 декабря (до 9 утра) вода будет подана (вероятно, не во все квартиры она попадет, поскольку давление будет «щадящим»)
После чего подача воды будет отключена, восстановительные работы будут продолжены.
Власти рассчитывают справиться с аварией в течение 26 декабря.
По официальным данным, социальные объекты (школа, больница, детсады) с 26 декабря будут работать в обычном режиме - вода в них завезена в необходимом объеме.
Из-за движения грунта в трех местах прорвало трубу диаметром около 60 см., которая залегает на глубине 2 метров.
23 декабря коммунальная служба отключила водоснабжение трети города - около 10 тысяч человек остались без воды и работоспособной канализации.
К вечеру 25 декабря коммунальщики смогли сделать «капсулу» и «гильзу», которую поставили на аварийный участок. 26 декабря планируется провести сварку.
Власти совместно с МЧС организовали подвоз технической и питьевой воды, хотя жители города в социальных сетях отрицательно отзываются о качестве такой помощи. Многие из них вынуждены «добывать воду» из снега.
В администрации Фурмановского района ivanovonews сообщили, что утром 26 декабря (до 9 утра) вода будет подана (вероятно, не во все квартиры она попадет, поскольку давление будет «щадящим»)
После чего подача воды будет отключена, восстановительные работы будут продолжены.
Власти рассчитывают справиться с аварией в течение 26 декабря.
По официальным данным, социальные объекты (школа, больница, детсады) с 26 декабря будут работать в обычном режиме - вода в них завезена в необходимом объеме.
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