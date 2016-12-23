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вчера, 22:5726 декабря в Фурманове, который третий день без воды, обещают дать воду на несколько часов
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вчера, 21:39
КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает
В Фурманове с 23 декабря уже третий день в ряде районов города отсутствует вода - без нее весь поселок Мичурина, улицы Возрождения, Д.Бедного, Жуковского, Социалистическая...
В некоторых домах отсутствует и отопление.
Воду из магазинов горожане уже скупили. Свидетели рассказывают, что за несколько часов цена на питьевую воду в ряде магазинов подорожала в 2 раза: "...я посетил 5 продовольственных магазинов в мкр. Мичурино и обнаружил, что стоимость воды завышена. Продаются 5-ти литровые бутылки по 110 рублей вместо 50 рублей. Я в курсе законов рыночной экономики, но хотелось бы увидеть и реакцию администрации на возможный сговор владельцев магазинов. Лишь в одном магазине я купил воду по прежней цене".
Люди не могут нормально сходить в туалет, нечем помыться.
Жители штурмуют колонки в частном секторе.
МЧС возит воду на пожарных машинах.
Из рук в руки распространяется график подвоза воды, который публикуется в блоге "Фурманов. Официально" (в социальной сети "Одноклассники"), который позиционирует себя как публикующий официальные новости.
При этом информация о чрезвычайном происшествии замалчивается: о нем нет официальных сообщений ни на сайте МЧС, ни сайте администрации города (района).
В своем "оперативном прогнозе" на 26 декабря 2016 года в МЧС указывают, что "...существует вероятность возникновения аварий на объектах системы ЖКХ, в связи с высоким процентом износа водопроводных и канализационных сетей (до 65%) (источник – изношенность оборудования, природный фактор). Наиболее вероятны аварии в Ивановском и Фурмановском муниципальных районах. Вероятность - 0,4".
По неофициальным данным, произошла авария на водозаборе.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ о ситуации в Фурманове - здесь.
26 декабря в Фурманове, который третий день без воды, обещают дать воду на несколько часов.
26 декабря в Фурманове, который третий день без воды, обещают дать воду на несколько часов.
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