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Новости

вчера, 21:39

КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды

ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает

В Фурманове с 23 декабря уже третий день в ряде районов города отсутствует вода - без нее весь поселок Мичурина, улицы Возрождения, Д.Бедного, Жуковского, Социалистическая...

В некоторых домах отсутствует и отопление.

Воду из магазинов горожане уже скупили. Свидетели рассказывают, что за несколько часов цена на питьевую воду в ряде магазинов подорожала в 2 раза: "...я посетил 5 продовольственных магазинов в мкр. Мичурино и обнаружил, что стоимость воды завышена. Продаются 5-ти литровые бутылки по 110 рублей вместо 50 рублей. Я в курсе законов рыночной экономики, но хотелось бы увидеть и реакцию администрации на возможный сговор владельцев магазинов. Лишь в одном магазине я купил воду по прежней цене".

Люди не могут нормально сходить в туалет, нечем помыться.
Жители штурмуют колонки в частном секторе.
МЧС возит воду на пожарных машинах.
Из рук в руки распространяется график подвоза воды, который публикуется в блоге "Фурманов. Официально" (в социальной сети "Одноклассники"), который позиционирует себя как публикующий официальные новости.

При этом информация о чрезвычайном происшествии замалчивается: о нем нет официальных сообщений ни на сайте МЧС, ни сайте администрации города (района).
В своем "оперативном прогнозе" на 26 декабря 2016 года в МЧС указывают, что "...существует вероятность возникновения аварий на объектах системы ЖКХ, в связи с высоким процентом износа водопроводных и канализационных сетей (до 65%) (источник – изношенность оборудования, природный фактор). Наиболее вероятны аварии в Ивановском и Фурмановском муниципальных районах. Вероятность - 0,4".

По неофициальным данным, произошла авария на водозаборе.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ о ситуации в Фурманове - здесь.
26 декабря в Фурманове, который третий день без воды, обещают дать воду на несколько часов.



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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 22:03
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							"КАТАСТРОФА..."Очень громкое первое слово в названии,можно немного его и изменить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 22:05
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    • 
										-1
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							Выписка из википедии:
    
"Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — крупная авария, как правило с человеческими жертвами"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									CerSerFer								
							
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  • вчера, 22:30
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    • 
										-1
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							Хватит уже о всякой ерунде писать! Вот о чем надо рассказывать, вот о чем должно радоваться наше население:
    

    
"Российская авиация усилила удары по нескольким городам, контролируемым сирийскими повстанцами. Атакам подверглись провинция Идлиб и окрестности Алеппо. Это произошло спустя два дня после завершения эвакуации повстанцев из Алеппо. ... По крайней мере восемь ударов обрушились на Биниш, Саракеб и Джиср-аль-Шакур — главные города на северо-западе провинции Идлиб. Есть сообщения о нескольких пострадавших — в основном среди гражданского населения." (с) Newsader								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 22:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А Вот хохлы злорадствуют над настоящей сегодняшней КАТАСТРОФОЙ:
    
Юрий Бирюков, советник президента Украины, не стал скрывать радости по поводу трагедии над Черным морем. У него появилось "только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника". Об этом он написал на своей странице в Facebook, намекая на массовое отравление в Иркутской области, сообщает РИА Новости.
    
Сенатор Алексей Пушков отмечает, что в украинском сегменте соцсетей происходит "шабаш злорадства" в связи с гибелью людей. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • вчера, 22:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А в "МК" сообщают: киевляне несут цветы и свечи к посольству России. Конечно, "катастрофа" - громко сказано. В данном случае журналисту необходимо было употребить слово "ЧП" или "ЧС" ( чрезвычайная ситуация или происшествие). И ещё: что такое "д.Бедного" ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 23:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну что там в украинском расконвоенном глумарнике, это дело десятое. А в Фурманове - хорошего мало, если при подвижках при промерзании грунта ветхии трубы рвать начало. Там пока не устаканится, будет в одном месте заварил, так в другом прорвало. Процесс расширения-сжатия при промерзании нифига не линейный.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Наталья Ситникова(Киселева)								
							
    • 
							
  • вчера, 23:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это улица! Демьяна Бедного								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
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  • вчера, 22:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То, что произошло в Фурманове, наверное, можно назвать катастрофой, только гуманитарной, а не в прямом понимании этого слова. Каждый из отписавшихся попробуйте хоть на секунду оказаться в этом аду, думаю, свое мнение быстро бы изменили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Androned								
							
    • 
							
  • вчера, 22:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							+1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • сегодня, 00:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спасибо клон, здесь с тобой согласен :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Наталья Ситникова(Киселева)								
							
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  • вчера, 23:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очень легко говорить людям которые живут в человеческих условиях...а мы 3 дня воды не видим! Для это именно катастрофа!!! Вы сами попробуйте столько дней не пользоваться краном и сливом,посмотрим как тогда заговорите...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vlasdimir monomax								
							
    • 
							
  • вчера, 23:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							привет, вы перегнули палку как инфо агенство- город наш маленький, ваши извиняюсь "высосаные новости из 21 пальца- не о чем. лучше пишите как вы лук выращиваете.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды
				
вчера, 21:39

				

				КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды 
									
								

					ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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