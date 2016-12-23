КАТАСТРОФА В ФУРМАНОВЕ: в городе третий день нет воды

ФОТО Горожане стоят в очереди за водой, канализация не работает



26 декабря в Фурманове, который третий день без воды, обещают дать воду на несколько часов. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ о ситуации в Фурманове - здесь

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