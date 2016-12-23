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Депутат Госдумы Юрий Смирнов: "Опытом экс-губернатора Владислава Тихомирова нельзя пренебрегать"
Депутат Государственной Думы Юрий Смирнов встретился с экс-губернатором Ивановской области Владиславом Тихомировым.
Управлять регионом Тихомирову выпало в кризисное для страны время - Ивановская область, как и многие другие субъекты, столкнулась тогда с огромными проблемами. Приостанавливались или и вовсе закрывались текстильные и машиностроительные предприятия, продукция которых была известна на весь Союз, серьезные проблемы были в аграрном секторе.
В наисложнейших условиях тогдашнему губернатору Ивановской области удалось не только удержать ситуацию под контролем, но и решать жизненно важные для региона и людей вопросы.
- Наше знакомство с Владиславом Тихомировым началось, скорее, как сотрудничество в 1994 году. Он - тогда ещё исполняющий обязанности губернатора Ивановской области, я серьезно занимался бизнесом, был готов по его просьбе помогать родной области. И помогал. Осуществлял поставки селянам шин, сельхозтехники - порой, безвозмездно.
Восстановили музей пейзажа в Плёсе и храмовый комплекс в Приволжске, и там же совместно с Ивановской епархией открыли женскую гимназию для девочек-сирот и девочек из неблагополучных семей.
Быстро эти отношения переросли в дружбу людей, разделяющих схожие жизненные принципы. И наша дружба длится по сей день, - рассказывает Юрий Смирнов.
По его убеждению, опытом таких людей, как Владислав Николаевич, нельзя пренебрегать.
- За плечами у Владислава Тихомирова – огромная жизненная школа. Он прошел путь от простого агронома до главы региона. Профессиональный опыт Владислава Николаевича важно использовать в решении проблем и задач, стоящих сегодня перед областью. Особенно сегодня, в условиях экономических сложностей. И ведь что важно, и сам Владислав Тихомиров готов и рад помогать – советом, поддержкой. Сегодня он возглавляет Совет ветеранов при Ивановской областной думе, не один созыв является членом Общественной палаты Ивановской области.
По возможности, каждый раз, приезжая в область, мы стараемся найти время для встречи. Общаемся, обсуждаем актуальные вопросы, в чем-то соглашаемся, бывает, что и спорим. Но скажу одно – такие разговоры полезны для моей работы как депутата, помогая взглянуть на те или иные проблемы под разным углом и понять, как лучше их решать, - говорит Юрий Смирнов.
Темы на встрече с экс-губернатором затрагивались самые разные. Было что обсудить. Завершилась встреча приятным моментом – поздравлением с новогодними праздниками и взаимными пожеланиями здоровья и будущих успехов.
Управлять регионом Тихомирову выпало в кризисное для страны время - Ивановская область, как и многие другие субъекты, столкнулась тогда с огромными проблемами. Приостанавливались или и вовсе закрывались текстильные и машиностроительные предприятия, продукция которых была известна на весь Союз, серьезные проблемы были в аграрном секторе.
В наисложнейших условиях тогдашнему губернатору Ивановской области удалось не только удержать ситуацию под контролем, но и решать жизненно важные для региона и людей вопросы.
- Наше знакомство с Владиславом Тихомировым началось, скорее, как сотрудничество в 1994 году. Он - тогда ещё исполняющий обязанности губернатора Ивановской области, я серьезно занимался бизнесом, был готов по его просьбе помогать родной области. И помогал. Осуществлял поставки селянам шин, сельхозтехники - порой, безвозмездно.
Восстановили музей пейзажа в Плёсе и храмовый комплекс в Приволжске, и там же совместно с Ивановской епархией открыли женскую гимназию для девочек-сирот и девочек из неблагополучных семей.
Быстро эти отношения переросли в дружбу людей, разделяющих схожие жизненные принципы. И наша дружба длится по сей день, - рассказывает Юрий Смирнов.
По его убеждению, опытом таких людей, как Владислав Николаевич, нельзя пренебрегать.
- За плечами у Владислава Тихомирова – огромная жизненная школа. Он прошел путь от простого агронома до главы региона. Профессиональный опыт Владислава Николаевича важно использовать в решении проблем и задач, стоящих сегодня перед областью. Особенно сегодня, в условиях экономических сложностей. И ведь что важно, и сам Владислав Тихомиров готов и рад помогать – советом, поддержкой. Сегодня он возглавляет Совет ветеранов при Ивановской областной думе, не один созыв является членом Общественной палаты Ивановской области.
По возможности, каждый раз, приезжая в область, мы стараемся найти время для встречи. Общаемся, обсуждаем актуальные вопросы, в чем-то соглашаемся, бывает, что и спорим. Но скажу одно – такие разговоры полезны для моей работы как депутата, помогая взглянуть на те или иные проблемы под разным углом и понять, как лучше их решать, - говорит Юрий Смирнов.
Темы на встрече с экс-губернатором затрагивались самые разные. Было что обсудить. Завершилась встреча приятным моментом – поздравлением с новогодними праздниками и взаимными пожеланиями здоровья и будущих успехов.
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Комментарии (1)
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- Александр Брусочкинсегодня, 14:21Молодец, Юрий Валентинович! Удачи Вам!!!
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