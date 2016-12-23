Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:26

Депутат Госдумы Юрий Смирнов: "Опытом экс-губернатора Владислава Тихомирова нельзя пренебрегать"

Депутат Государственной Думы Юрий Смирнов встретился с экс-губернатором Ивановской области Владиславом Тихомировым. 

Управлять регионом Тихомирову выпало в кризисное для страны время - Ивановская область, как и многие другие субъекты, столкнулась тогда с огромными проблемами. Приостанавливались или и вовсе закрывались текстильные и машиностроительные предприятия, продукция которых была известна на весь Союз, серьезные проблемы были в аграрном секторе.
В наисложнейших условиях тогдашнему губернатору Ивановской области удалось не только удержать ситуацию под контролем, но и решать жизненно важные для региона и людей вопросы.  

- Наше знакомство с Владиславом Тихомировым началось, скорее, как сотрудничество в 1994 году. Он - тогда  ещё исполняющий обязанности  губернатора Ивановской области, я серьезно занимался бизнесом, был готов по его просьбе помогать родной области. И помогал. Осуществлял поставки селянам шин, сельхозтехники - порой, безвозмездно.
Восстановили музей пейзажа в Плёсе и храмовый комплекс в Приволжске, и там же совместно с Ивановской епархией открыли женскую гимназию для девочек-сирот и девочек из неблагополучных семей.
Быстро эти отношения переросли в дружбу людей, разделяющих схожие жизненные принципы. И наша дружба длится по сей день, - рассказывает Юрий Смирнов.

По его убеждению, опытом таких людей, как Владислав Николаевич, нельзя пренебрегать.
- За плечами у Владислава Тихомирова – огромная жизненная школа. Он прошел путь от простого агронома до главы региона. Профессиональный опыт Владислава Николаевича важно использовать в решении проблем и задач, стоящих сегодня перед областью. Особенно сегодня, в условиях экономических сложностей. И ведь что важно, и сам Владислав Тихомиров готов и рад помогать – советом, поддержкой. Сегодня он возглавляет Совет ветеранов при Ивановской областной думе, не один созыв является членом Общественной палаты Ивановской области.
По возможности, каждый раз, приезжая в область, мы стараемся найти время для встречи. Общаемся, обсуждаем актуальные вопросы, в чем-то соглашаемся, бывает, что и спорим. Но скажу одно – такие разговоры полезны для моей работы как депутата, помогая взглянуть на те или иные проблемы под разным углом и понять, как лучше их решать, - говорит Юрий Смирнов.

Темы на встрече с экс-губернатором затрагивались самые разные. Было что обсудить. Завершилась встреча приятным моментом – поздравлением с новогодними праздниками и взаимными пожеланиями здоровья и будущих успехов.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 653
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
				
23.12.2016 12:52

				

				В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги 
								

					
	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6169						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4571						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4814						
    •