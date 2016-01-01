ГУБЕРНИЯ. ИТОГИ: глава Лежневского района числится директором коммерческой фирмы

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Глава Лежневского района Ольга Кузьмичева числится генеральным директором ООО "ИРТ-терминал"Такие данные содержатся в государственном реестре юридических лиц.При этом один из учредителей "ИРТ-терминал" получил должность генерального директора ОАО "Комсервис", контролирует которое именно администрация Лежневского района.Стоит отметить, что по адресу ОАО "Комсервис" зарегистрировано также ООО "Комсервис" - управляющая компания 128 домов в Лежневе и районе. Совладельцем "Комсервиса" является бывший заместитель Ольги Кузьмичевой.Кроме того похожими функциями (распределение пара и горячей воды) занимается еще одна зарегистрированная по адресу "Комсервиса" фирма - ООО "Теплоальянс"...Премьера программы - 24 декабря в 18:00 и 21:00 на телеканале "БАРС", в 18:30 - на телеканале "7х7", в 19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново".