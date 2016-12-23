ПОСЛУШАЙТЕ: Лидер отправлен «в расход». Да здравствует лидер!

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Новый лидер у ивановских единороссов. Теперь заживем. Так хотелось бы думать. Тайным голосованием секретарем регионального отделения избран Виктор Владимирович Смирнов - он же председатель областного парламента. А вот Михаил Кизеев - предыдущая креатура великого комбинатора Виталия Ильюшкина - отправлен «в расход».

Почему Валентине Перекрестовой искренне жаль Михаила Владимировича, и на что она все-таки надеется в связи с избранием нового секретаря ИРО «Единая Россия» - в ее авторском комментарии.

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