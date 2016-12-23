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вчера, 21:14

ПОСЛУШАЙТЕ: Лидер отправлен «в расход». Да здравствует лидер!

ВИДЕО


Новый лидер у ивановских единороссов. Теперь заживем. Так хотелось бы думать. Тайным голосованием секретарем регионального отделения избран Виктор Владимирович Смирнов - он же председатель областного парламента. А вот Михаил Кизеев - предыдущая креатура великого комбинатора Виталия Ильюшкина - отправлен «в расход».

Почему Валентине Перекрестовой искренне жаль Михаила Владимировича, и на что она все-таки надеется в связи с избранием нового секретаря ИРО «Единая Россия» - в ее авторском комментарии.

93-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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вчера, 12:52

				

				В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги 
								

					
	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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вчера, 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
вчера, 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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